CHP’den istifa etmişti: Beykoz Belediye Meclis üyesi Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099325936_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b7a3bc30de7018cefa5b84d0d471e6e3.jpg
Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti’ye katıldı. Cebeci, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.Haberi, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından paylaştı. Ayduğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.”İstifasını sosyal medyadan duyurmuştuNevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099325936_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2fe097c241aa3636351b7dff98e411c7.jpg
Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti’ye katıldı. Cebeci, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.
Haberi, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından paylaştı. Ayduğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.”
İstifasını sosyal medyadan duyurmuştu
Nevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.