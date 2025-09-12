Türkiye
CHP’den istifa etmişti: Beykoz Belediye Meclis üyesi Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı
CHP’den istifa etmişti: Beykoz Belediye Meclis üyesi Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı
CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti'ye katıldı. Haberi, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından... 12.09.2025
türki̇ye
ak parti
chp
beykoz
Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti’ye katıldı. Cebeci, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.Haberi, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından paylaştı. Ayduğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.”İstifasını sosyal medyadan duyurmuştuNevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.
türki̇ye
beykoz
16:29 12.09.2025
CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti’ye katıldı. Haberi, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından duyurdu. Ayduğan, “Nevzat Cebeci’nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek Cebeci’ye “hoş geldin” mesajı verdi.
Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti’ye katıldı. Cebeci, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.
Haberi, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından paylaştı. Ayduğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.”

İstifasını sosyal medyadan duyurmuştu

Nevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.
