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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-gorevinden-uzaklastirildi-1097750824.html
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar görevinden uzaklaştırıldı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar görevinden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
"Yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Benzer bir karar Büyükçekmece... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T16:21+0300
2025-07-09T16:34+0300
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Büyükçekmece Belediye Meclisi, Şahin'in tutuklanması sonrası pazartesi günü yeni başkanvekilini seçecek.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin ise şu açıklama yapıldı:"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/chpli-belediyelere-operasyon-hangi-baskanlar-tutuklandi-oy-oranlari-ne-kadardi-1097729869.html
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zeydan karalar, ahmet şahin, i̇çişleri bakanlığı, son dakika
zeydan karalar, ahmet şahin, i̇çişleri bakanlığı, son dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar görevinden uzaklaştırıldı

16:21 09.07.2025 (güncellendi: 16:34 09.07.2025)
© AAZeydan Karalar
Zeydan Karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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"Yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Benzer bir karar Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin için de alındı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Büyükçekmece Belediye Meclisi, Şahin'in tutuklanması sonrası pazartesi günü yeni başkanvekilini seçecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin ise şu açıklama yapıldı:
"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
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