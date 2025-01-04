https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuc-gozaltina-alindi-1092354770.html
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fenomen Murat Övüç'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı dile getirildi. 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T23:27+0300
2025-01-04T23:27+0300
2025-01-04T23:31+0300
türkiye
murat övüç
cumhuriyet başsavcılığı
halkın dini değerlerini aşağılama
gözaltı
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattığını ifade edildi.Ekol TV'nin haberine göre Murat Övüç'ün dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.Övüç, bir süre önce başına türban takarak seyahat ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuce-3-kurusluk-tazminat-davasi-1090469792.html
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı
23:27 04.01.2025 (güncellendi: 23:31 04.01.2025)
Fenomen Murat Övüç'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı dile getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattığını ifade edildi.
Ekol TV'nin haberine göre Murat Övüç'ün dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.
Övüç, bir süre önce başına türban takarak seyahat ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.