https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuc-gozaltina-alindi-1092354770.html

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fenomen Murat Övüç'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı dile getirildi. 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T23:27+0300

2025-01-04T23:27+0300

2025-01-04T23:31+0300

türkiye

murat övüç

cumhuriyet başsavcılığı

halkın dini değerlerini aşağılama

gözaltı

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0a/1057242176_106:0:1567:822_1920x0_80_0_0_024d9b6212d37d7adaafb2d6dd627ee5.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattığını ifade edildi.Ekol TV'nin haberine göre Murat Övüç'ün dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.Övüç, bir süre önce başına türban takarak seyahat ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuce-3-kurusluk-tazminat-davasi-1090469792.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat övüç, murat övüç gözaltı, murat övüç gözaltına alındı, murat övüç gözaltında, fenomen murat övüç, sosyal medya fenomeni murat övüç, murat övüç soruşturma, murat övüç dini değerleri aşağılama, murat övüç türban, fenomen murat övüç gözaltı, sosyal medya fenomeni murat övüç gözaltı