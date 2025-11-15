https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bocek-ailesinden-3-kisi-hayatini-kaybetmisti-ayni-otelden-2-kisi-daha-hastaneye-basvurdu-1101026057.html
Böcek ailesinden 3 kişi hayatını kaybetmişti: Aynı otelden 2 kişi daha hastanelik oldu
12:19 15.11.2025 (güncellendi: 12:20 15.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinden 3 kişinin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Ailenin kaldığı otelden 2 turistin daha sabaha karşı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Otelde ekiplerin incelemesi sürüyor.