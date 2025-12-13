https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/gullunun-kizi-tugyan-ulkem-gulter-kasten-oldurme-sucundan-tutuklandi-arkadasinin-ifadesi-ortaya-1101765745.html

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un 26 Eylül’de hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Gülter’in “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.Arkadaşı için ev hapsi kararıOlay günü aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise mahkeme, “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki ikametine götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile iki kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.'Etkin pişmanlık' ifadesi dosyaya girdiEtkin pişmanlıktan faydalandığı belirtilen Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.'Annem benden oldukça ağır, onu kaldırma gibi bir şansım yok'Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı. Halk TV'nin haberine göre Gülter ifadesinin bir bölümünde şunları kaydetti:"Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber metanfetamin kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Aynı yerde oturduğumuzdan dolayı tanıdığım Hülya ve Bircan abla tam hatırlamamakla birlikte cenaze günü ve ertesi günü Sultan'ı korkutmuşlar. 'Başınız belaya girecek, Tuğyan uyuşturucu kullanıyor, senin üstüne iftira atar' şeklinde söylemişler. Bunları bana Sultan çok sonra anlattı. Sultan'ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan'dan kaynaklı yada herhangi bir sebepten kaynaklı bir sıkıntı yoktu. Benim 'annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla Haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı."Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde yurtdışına kaçmayı planladığı iddialarını reddederken şunları söyledi:"İstanbul’da olduğumuz bir zaman Serhat Cevher bizi dışarı davet etmişti. Biz o sırada Tuğba ablanın evindeydik. Serhat davet edince Sultan, ben, Serhat Cevher ve Gökhan Cevher dışarı çıktık. Ancak Serhat bizim yüzlerimizin tanıdık olduğunu söyleyerek bizi kimlik vermeyeceğimiz bir aparta götürdü. Biz oraya gittikten bir süre sonra tekel geldi. Büyük ihtimal Serhat sipariş vermişti. Serhat bize “sizinle bir şey konuşacağım” diyerek telefonlarımızı aldı ve gardırobun üstüne koydurttu. Daha sonra Sultan ve bana “yurtdışına gidin, siz bir şey yapmamış olsanız da toplum baskısından dolayı sizi tutuklarlar” tarzında konuştu. Bunları söylerken sürekli gözümüzü korkutuyordu. Daha sonra biz telefonlarımızı geri aldığımızda Sultan’ın abisi Yusuf’la konuştu. Bu sırada Sultan abisi Yusuf’a Serhat’ın söylediklerinden bahsederken Serhat bunları ses kaydına almış. Ses kaydına aldığı şey sadece Yusuf’la olan konuşmayı ve daha sonra benim Seyhan Soylu ile olan konuşmamı kayda almış.Benim herhangi bir şeyden korkum yok. Zaten yurtdışına çıkma yasağım da yoktu. Benim küçük bir çocuğum var. Ben onu bırakıp bir yere zaten gitmezdim. Bu konuşmalar sadece Serhat’ın bize açtığı muhabbetten kaynaklanmıştır.'Ne annem bana ne de ben ona husumet beslemiyordum'Gözaltına alındığım gün Büyükçekmece’ye valizlerimi alıp kiralayacağım eve götürmek için gitmiştim. İstanbul Büyükçekmece’ye gitmemizle kaçmamız arasında herhangi bir bağlantı yoktur. O sebeple gitmemiştim. Benim annemi öldürmek için herhangi bir sebebim yoktur. Ne annem bana ne de ben ona husumet beslemiyordum.Kendimden emin olduğum için kaçma gibi bir durumum söz konusu dahi değildir. Şüpheli Sultan’ın annemin ölüm olayına ilişkin vermiş olduğu ifade kabul edilemez. Her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayında dış kuvvet ve temas varlığı ile olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki “görüşürüz” ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki “görüşürüz” kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum.Annemin ben kesinlikle öldürmedim. Ben masumum. Eğer mahkemeniz aksi kanaatte ise hakkımda yurtdışı yasağı gerekli bütün adli kontrol tedbirlerini uygulayabilirsiniz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum."Adliye önünde tepkiAdliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Tuğyan Ülkem Gülter, hastane önünde bekleyen bir grubun tepkisi üzerine doğrudan adliyeye getirildi. Yalova Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık da Gülter aleyhine sloganlar attı.Ne olmuştu?Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınıp Yalova’ya getirilmişti.

