Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/can-holdinge-yonelik-sorusturmada-kenan-tekdag-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1099384318.html
Can Holding’e yönelik soruşturmada Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Can Holding’e yönelik soruşturmada Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik soruşturm kapsamında Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T20:57+0300
2025-09-15T20:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099277018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02e7910d7a0f0f4bd19fcde8cc6c203f.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099277018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_033348065e317f75c02d0e27e4a04f27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika, kenan tekdağ, haberler
son dakika, kenan tekdağ, haberler

Can Holding’e yönelik soruşturmada Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20:57 15.09.2025
© AA / Murat ŞengülHabertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil yöneticilere gözaltı kararı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil yöneticilere gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AA / Murat Şengül
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik soruşturm kapsamında Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала