https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-mansur-yavas-icin-sorusturma-izni-istedi-1100101353.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı konser ve etkinliklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T23:18+0300
2025-10-10T23:18+0300
2025-10-11T00:02+0300
türki̇ye
mansur yavaş
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
idari soruşturma
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_f236e546a9c0f197d63968679ea11d1b.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' iddialarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulundu.Soruşturma, belediyenin konser ve etkinlik harcamalarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı. Başsavcılık, elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan iddianamenin ardından iki isimle ilgili sürecin devamı için bakanlığa resmi yazı gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-mansur-yavastan-ilk-aciklama-1099590676.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_e62db61a2d77fd58d35a398d00cd96b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mansur yavaş, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma, konser
mansur yavaş, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma, konser
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi
23:18 10.10.2025 (güncellendi: 00:02 11.10.2025)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı konser ve etkinliklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebinde bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.
Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' iddialarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulundu.
Soruşturma, belediyenin konser ve etkinlik harcamalarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı. Başsavcılık, elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan iddianamenin ardından iki isimle ilgili sürecin devamı için bakanlığa resmi yazı gönderdi.