Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-mansur-yavas-icin-sorusturma-izni-istedi-1100101353.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı konser ve etkinliklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T23:18+0300
2025-10-11T00:02+0300
türki̇ye
mansur yavaş
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
idari soruşturma
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_f236e546a9c0f197d63968679ea11d1b.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' iddialarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulundu.Soruşturma, belediyenin konser ve etkinlik harcamalarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı. Başsavcılık, elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan iddianamenin ardından iki isimle ilgili sürecin devamı için bakanlığa resmi yazı gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-mansur-yavastan-ilk-aciklama-1099590676.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_e62db61a2d77fd58d35a398d00cd96b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma, konser
mansur yavaş, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma, konser

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi

23:18 10.10.2025 (güncellendi: 00:02 11.10.2025)
© AA / Ayşenur BulutAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© AA / Ayşenur Bulut
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı konser ve etkinliklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebinde bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.
Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' iddialarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulundu.
Soruşturma, belediyenin konser ve etkinlik harcamalarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı. Başsavcılık, elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan iddianamenin ardından iki isimle ilgili sürecin devamı için bakanlığa resmi yazı gönderdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
TÜRKİYE
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
23 Eylül, 10:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала