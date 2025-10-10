https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-mansur-yavas-icin-sorusturma-izni-istedi-1100101353.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı konser ve etkinliklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında... 10.10.2025

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' iddialarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulundu.Soruşturma, belediyenin konser ve etkinlik harcamalarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı. Başsavcılık, elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan iddianamenin ardından iki isimle ilgili sürecin devamı için bakanlığa resmi yazı gönderdi.

