İstanbul Valiliği'nden acil talimat: Sokak köpekleri için toplama kararı verildi
İstanbul Valiliği'nden acil talimat: Sokak köpekleri için toplama kararı verildi
İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala sokak hayvanlarına yönelik yeni bir adım attı. Vali Davut Gül imzalı yazıda, özellikle okul çevreleri... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, sokak hayvanları konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vali Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, kişilerden gelen şikayetler doğrultusunda yeni tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.Şikayet etmişlerAçıklamada, bazı bölgelerde 'sürü halinde dolaşan köpeklerin', özellikle öğrencilerin güvenliği açısından tehdit oluşturduğu ve bu konuda şikayet alındığı açıklandı. Yazıda, "Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir" denildi.'En hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesi zorunludur'Valilik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve güncel yönetmeliklere atıf yaparak, sahipsiz hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Yazıda, "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesi zorunludur" ifadeleri yer aldı.Valilik ayrıca, 2025 yılında kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, aylık düzenli denetimlerin yapıldığını ve raporların bakanlığa iletildiğini açıkladı.Toplama faaliyetleri talimatıAçıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:
İstanbul Valiliği'nden acil talimat: Sokak köpekleri için toplama kararı verildi
08:59 21.08.2025 (güncellendi: 10:26 21.08.2025)
İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala sokak hayvanlarına yönelik yeni bir adım attı. Vali Davut Gül imzalı yazıda, özellikle okul çevreleri başta olmak üzere, kişilerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak köpeklerinin toplanması için yerel yönetimlere ivedilikle talimat verildi.
İstanbul Valiliği, sokak hayvanları konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vali Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, kişilerden gelen şikayetler doğrultusunda yeni tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, bazı bölgelerde 'sürü halinde dolaşan köpeklerin', özellikle öğrencilerin güvenliği açısından tehdit oluşturduğu ve bu konuda şikayet alındığı açıklandı. Yazıda, “Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir” denildi.
'En hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesi zorunludur'
Valilik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve güncel yönetmeliklere atıf yaparak, sahipsiz hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Yazıda, “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesi zorunludur” ifadeleri yer aldı.
Valilik ayrıca, 2025 yılında kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, aylık düzenli denetimlerin yapıldığını ve raporların bakanlığa iletildiğini açıkladı.
Toplama faaliyetleri talimatı
Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:
“Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.”