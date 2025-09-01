İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/istanbulda-30-yasin-ustundeki-ogrenciler-indirimli-ulasimdan-faydalanabilecek-1098997829.html
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in açıklamasına göre bugündne itibaren İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
01.09.2025
2025-09-01T21:49+0300
2025-09-01T21:49+0300
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiği yönünde bir açıklama yaptı. "Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık" diyen Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor. AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak."