İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in açıklamasına göre bugündne itibaren İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiği yönünde bir açıklama yaptı. "Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık" diyen Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

