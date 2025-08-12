https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/depremde-yikilan-binanin-sahibi-ve-muteahhidi-hakkinda-karar-1098551106.html
Depremde yıkılan binanın sahibi ve müteahhidi hakkında karar
Depremde yıkılan binanın sahibi ve müteahhidi hakkında karar
Sputnik Türkiye
Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T21:52+0300
2025-08-12T21:52+0300
2025-08-12T21:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098484583_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_226cfa271af6e152471b0fee20e8f9fb.jpg
türki̇ye
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098484583_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_52bff5edce139f07d0e665361fa2de40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, sındırgı
Depremde yıkılan binanın sahibi ve müteahhidi hakkında karar
Ayrıntılar geliyor
Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.