İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam geldi
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42.60 ila 55.55 oranında zam yapılmasını oy birliğiyle kabul... 12.09.2025
İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.Gündemdeki 'Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi' maddesi kapsamında, araç çekme ücreti yüzde 48.15 artışla bin 215 liradan bin 800 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de aynı oranda yükseltildi; ilave kilometre ücreti ise 45 liradan 70 liraya çıkarıldı.Otopark ücretlerinde ise motosikletler 65 liradan 100 liraya, otomobiller 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı ve minibüsler 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüsler 230 liradan 350 liraya, iş makineleri ise 300 liradan 450 liraya yükseltildi.
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam geldi

21:03 12.09.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42.60 ila 55.55 oranında zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.
İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Gündemdeki 'Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi' maddesi kapsamında, araç çekme ücreti yüzde 48.15 artışla bin 215 liradan bin 800 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de aynı oranda yükseltildi; ilave kilometre ücreti ise 45 liradan 70 liraya çıkarıldı.
Otopark ücretlerinde ise motosikletler 65 liradan 100 liraya, otomobiller 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı ve minibüsler 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüsler 230 liradan 350 liraya, iş makineleri ise 300 liradan 450 liraya yükseltildi.
