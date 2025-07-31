https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kumpirden-zehirlenerek-olen-kadinin-davasi-goruldu-mahkemede-ara-karar-aciklandi-1098287610.html
Kumpirden zehirlenerek ölen kadının davası görüldü: Mahkemede ara karar açıklandı
Kumpirden zehirlenerek ölen kadının davası görüldü: Mahkemede ara karar açıklandı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpir sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin başlatılan davada... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T21:16+0300
2025-07-31T21:16+0300
2025-07-31T21:16+0300
türki̇ye
kumpir
i̇zmir
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i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
mahkeme
mahkeme kararı
nöbetçi mahkeme
gıda
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İzmir'de kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden kadının davası başladı.İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, salonun yetersizliği nedeniyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık N.D, maktulün çocukları ve zehirlenen diğer mağdurlarla taraf avukatları katıldı.Sanık N.D, iş yerini eşiyle birlikte işlettiğini belirterek, kullanılan malzemeleri günlük aldıklarını ve olaydan kısa süre önce denetimden geçtiklerini söyledi. Olay günü kumpiri kendisinin hazırladığını belirten sanık, “Salmonella bakterisi mısırda çıktı ama o gün Servet Hanım’ın ne yediğini bilmiyorum. Vefat nedeniyle çok üzgünüm” dedi.Maktulün kızı Bahar Zeyrek, gözyaşlarıyla annesinin bir haftada 6 kilo verdiğini, kendisinin ve oğlunun da zehirlendiğini ifade ederek, “Annemizi tuvaletini yaparken ölü bulduk. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi. Maktulün oğlu Murat Polat da annesinin hastaneden taburcu edildikten sonra yeniden fenalaştığını ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.Duruşmada ifade veren diğer müştekiler, zehirlenme sonrası yaşadıkları sağlık sorunlarını anlattı. Müştekilerden A.E, ailesiyle birlikte zehirlendiklerini, 8 gün süren hastalık döneminde oğlunun psikolojik olarak zorlandığını söyledi. D.K. ise işletmeyi telefonla arayıp uyardığını ancak önlem alınmadığını belirterek, “O gün ürünler kaldırılmış olsaydı bu facia yaşanmazdı” dedi.Müşteki beyanlarına karşı tekrar söz verilen sanık N.D, “Ben çocuklarıma yedirmediğim, kendim yemediğim hiçbir ürünü müşteriye sunmadım” diyerek suçlamaları kabul etmedi.Sanığın eşi C.D. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Kumpiri birlikte hazırladıklarını belirten C.D, “İlk uyarıları ciddiye almadık, daha sonra gelen telefonlar üzerine dükkanı kapattık” dedi.Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de tutukluluğun devamına karar vererek, sanığın eşi C.D. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kumpirden-zehirlenen-kadinin-olumuyle-ilgili-iddianame-hazir-isletme-sahibine-20-yila-kadar-hapis-1096189201.html
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kumpir, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, gıda, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, salmonella
kumpir, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, gıda, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, salmonella
Kumpirden zehirlenerek ölen kadının davası görüldü: Mahkemede ara karar açıklandı
İzmir’in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpir sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin başlatılan davada, tutuklu sanık işletme sahibi N.D.’nin yargılanmasına başlandı. Mahkemede sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri tarihe ertelendi.
İzmir'de kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden kadının davası başladı.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, salonun yetersizliği nedeniyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık N.D, maktulün çocukları ve zehirlenen diğer mağdurlarla taraf avukatları katıldı.
Sanık N.D, iş yerini eşiyle birlikte işlettiğini belirterek, kullanılan malzemeleri günlük aldıklarını ve olaydan kısa süre önce denetimden geçtiklerini söyledi. Olay günü kumpiri kendisinin hazırladığını belirten sanık, “Salmonella bakterisi mısırda çıktı ama o gün Servet Hanım’ın ne yediğini bilmiyorum. Vefat nedeniyle çok üzgünüm” dedi.
Maktulün kızı Bahar Zeyrek, gözyaşlarıyla annesinin bir haftada 6 kilo verdiğini, kendisinin ve oğlunun da zehirlendiğini ifade ederek, “Annemizi tuvaletini yaparken ölü bulduk. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi. Maktulün oğlu Murat Polat da annesinin hastaneden taburcu edildikten sonra yeniden fenalaştığını ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Duruşmada ifade veren diğer müştekiler, zehirlenme sonrası yaşadıkları sağlık sorunlarını anlattı. Müştekilerden A.E, ailesiyle birlikte zehirlendiklerini, 8 gün süren hastalık döneminde oğlunun psikolojik olarak zorlandığını söyledi. D.K. ise işletmeyi telefonla arayıp uyardığını ancak önlem alınmadığını belirterek, “O gün ürünler kaldırılmış olsaydı bu facia yaşanmazdı” dedi.
Müşteki beyanlarına karşı tekrar söz verilen sanık N.D, “Ben çocuklarıma yedirmediğim, kendim yemediğim hiçbir ürünü müşteriye sunmadım” diyerek suçlamaları kabul etmedi.
Sanığın eşi C.D. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Kumpiri birlikte hazırladıklarını belirten C.D, “İlk uyarıları ciddiye almadık, daha sonra gelen telefonlar üzerine dükkanı kapattık” dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de tutukluluğun devamına karar vererek, sanığın eşi C.D. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.