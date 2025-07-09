https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-sirketler-uzerindeki-kayyum-kaldirildi-1097745783.html
Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Şirketler üzerindeki kayyum kaldırıldı
Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Şirketler üzerindeki kayyum kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kara para aklama iddiasıyla yargılanan Engin ve Dilan Polat çifti, 28 sanıklı davada tekrar hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyum... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T14:34+0300
2025-07-09T14:34+0300
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Kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı. 28 sanıklı dosyada Polat çiftine yönelik önemli ara kararlar açıklandı.Kayyum kaldırıldı, denetim kararı geldiMahkeme, Polat çiftinin şirketleri üzerindeki kayyumun kaldırılmasına, sadece denetim yetkisiyle devam edilmesine hükmetti.Mahkeme, sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının devamına karar verdi. Ancak, birinci ve ikinci derece akrabaların mal varlıkları üzerindeki tedbirler kaldırıldı.Engin Polat, savunmasında “Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi” ifadelerini kullandı. Sezgin Polat da benzer şekilde, gizli tanığın iddialarını reddederek “Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.Ara kararların ardından mahkeme, duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/lise-egitimi-4-yildan-2-yila-mi-dusuyor-bakan-tekinden-net-aciklama-1097743264.html
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dilan polat, engin polat, kayyum
dilan polat, engin polat, kayyum
Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Şirketler üzerindeki kayyum kaldırıldı
Kara para aklama iddiasıyla yargılanan Engin ve Dilan Polat çifti, 28 sanıklı davada tekrar hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyum uygulamasını kaldırarak denetime dönüştürdü. Mal varlığı üzerindeki tedbirler sürerken, akrabaların üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. Duruşma 12 Kasım’a ertelendi.
Kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı. 28 sanıklı dosyada Polat çiftine yönelik önemli ara kararlar açıklandı.
Kayyum kaldırıldı, denetim kararı geldi
Mahkeme, Polat çiftinin şirketleri üzerindeki kayyumun kaldırılmasına, sadece denetim yetkisiyle devam edilmesine hükmetti.
Mahkeme, sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının devamına karar verdi. Ancak, birinci ve ikinci derece akrabaların mal varlıkları üzerindeki tedbirler kaldırıldı.
Engin Polat, savunmasında “Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi” ifadelerini kullandı. Sezgin Polat da benzer şekilde, gizli tanığın iddialarını reddederek “Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.
Ara kararların ardından mahkeme, duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi.