https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-sirketler-uzerindeki-kayyum-kaldirildi-1097745783.html

Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Şirketler üzerindeki kayyum kaldırıldı

Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Şirketler üzerindeki kayyum kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Kara para aklama iddiasıyla yargılanan Engin ve Dilan Polat çifti, 28 sanıklı davada tekrar hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyum... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T14:34+0300

2025-07-09T14:34+0300

2025-07-09T14:34+0300

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engin polat

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Kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı. 28 sanıklı dosyada Polat çiftine yönelik önemli ara kararlar açıklandı.Kayyum kaldırıldı, denetim kararı geldiMahkeme, Polat çiftinin şirketleri üzerindeki kayyumun kaldırılmasına, sadece denetim yetkisiyle devam edilmesine hükmetti.Mahkeme, sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının devamına karar verdi. Ancak, birinci ve ikinci derece akrabaların mal varlıkları üzerindeki tedbirler kaldırıldı.Engin Polat, savunmasında “Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi” ifadelerini kullandı. Sezgin Polat da benzer şekilde, gizli tanığın iddialarını reddederek “Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.Ara kararların ardından mahkeme, duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi.

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