https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/sinan-ates-cinayetinde-takipsizlik-karari-cikti-ayse-ates-isyan-etti-1092945007.html

Sinan Ateş cinayetinde takipsizlik kararı çıktı: Ayşe Ateş isyan etti

Sinan Ateş cinayetinde takipsizlik kararı çıktı: Ayşe Ateş isyan etti

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 kişi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T17:20+0300

2025-01-22T17:20+0300

2025-01-22T17:20+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sinan Ateş suikasti davasında 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.Sinan Ateş suikastıyla ilgili ana davada, eylemi gerçekleştiren Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un birlikte hareket ettiği, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ın ise azmettirici olduğu tespit edilmişti. Mahkeme, bu beş sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verirken bugün görülen duruşmada ikinci soruşturma hakkında 22 kişi delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı aldı.2022 yılında Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, verilen takipsizlik kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Mahkeme kararı hakkında açıklama yapan Ayşe Ateş ''Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı’m bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız. Ben ve kızlarım önce yüce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/sinan-ates-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-8-ay-oncesinden-itibaren-atesin-oldurulmesini-1091673723.html

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