Yeni yargı paketiyle cezalar sertleşiyor: Trafikte yol kesene ve silahla ateş edenlere hapis cezası

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı 11. Yargı Paketi’nde sona gelindi. Yeni düzenlemeyle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen cezalar artırılacak... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti’li TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere.Teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.Yeni düzenleme, Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere bazı yasalarda değişiklikler öngörüyor.Silahla ateş edenlere daha ağır ceza geliyorTeklife göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen cezalarda artışa gidilecek.Mevcut yasada 6 ay olan alt sınır 1 yıla, 3 yıl olan üst sınır ise 5 yıla çıkarılacak.Böylece meskun mahalde silahla ateş eden kişiler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek.Ayrıca, kamuoyunda “kurusıkı” olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edenler de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Düğün ve asker uğurlamalarında silah atanlara ceza artışıYeni düzenleme, özellikle düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplumsal etkinliklerde sıkça yaşanan silahla ateş etme olaylarını da kapsıyor.Bu tür yerlerde silah kullananlara verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.Amaç, bu tür olaylarda sık yaşanan ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek ve caydırıcılığı artırmak.Trafikte yol kesme eylemi ayrı suç sayılacak11. Yargı Paketi’yle birlikte trafikte yol kesme eylemi de TCK kapsamında müstakil bir suç olarak düzenlenecek. Buna göre, hukuka aykırı biçimde bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.Ayrıca, araçları bulundukları yerden başka bir yere götüren kişiler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

