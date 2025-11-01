https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yeni-sistem-60-ilde-devreye-girecek-afet-durumunda-kesintisiz-iletisim-saglanacak-1100668494.html

Yeni sistem 60 ilde devreye girecek: Afet durumunda kesintisiz iletişim sağlanacak

Yeni sistem 60 ilde devreye girecek: Afet durumunda kesintisiz iletişim sağlanacak

Sputnik Türkiye

Afet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi bu yıl sonunda 60 ilde devreye giriyor. Sistemin 81 ile... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T14:29+0300

2025-11-01T14:29+0300

2025-11-01T14:29+0300

türki̇ye

türkiye

afet

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

doğal afet

afet bölgesi

i̇letişim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102881/53/1028815392_0:119:1024:695_1920x0_80_0_0_8f88384bba02106c6d5c4095674ccf77.jpg

Acil ve afet durumlarında kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi, yıl sonunda 60 ilde devreye alınacak. Sistemin 81 ile yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürdürülecek.Türkiye, Avrupa'nın en büyük gözlem ağına sahip ülke oldu2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 'AFET Yönetimi' bölümünde Türkiye'nin deprem, sel, heyelan ve orman yangını gibi birçok tehlikeye maruz kaldığına vurgu yapılırken, risklerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik 2022 tarihli Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına devam edildiği kaydedildi. Türkiye'de kurulu toplam deprem gözlem istasyonu sayısının 1204'e ulaştığı vurgulanan programda, "Böylelikle Türkiye, Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesi haline gelmiş ve yıllık ortalama 25 bin deprem çözümleme kapasitesine erişmiştir." ifadesine yer verildi.Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınacakProgramda afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin elektronik ortamda takibini sağlayan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) 95 ana modül ve 456 alt modül geliştirildiği kaydedildi. Ayrıca, afet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak için kurulan Sayısal Telsiz Sistemi'nin yıl sonunda 60 ilde devreye alınacağı ve 81 ile yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/afad-duyurdu-balikesirde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1100661704.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, afet, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), doğal afet, afet bölgesi, i̇letişim