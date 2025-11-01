https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yeni-sistem-60-ilde-devreye-girecek-afet-durumunda-kesintisiz-iletisim-saglanacak-1100668494.html
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek: Afet durumunda kesintisiz iletişim sağlanacak
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek: Afet durumunda kesintisiz iletişim sağlanacak
Sputnik Türkiye
Afet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi bu yıl sonunda 60 ilde devreye giriyor. Sistemin 81 ile... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T14:29+0300
2025-11-01T14:29+0300
2025-11-01T14:29+0300
türki̇ye
türkiye
afet
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
doğal afet
afet bölgesi
i̇letişim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102881/53/1028815392_0:119:1024:695_1920x0_80_0_0_8f88384bba02106c6d5c4095674ccf77.jpg
Acil ve afet durumlarında kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi, yıl sonunda 60 ilde devreye alınacak. Sistemin 81 ile yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürdürülecek.Türkiye, Avrupa'nın en büyük gözlem ağına sahip ülke oldu2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 'AFET Yönetimi' bölümünde Türkiye'nin deprem, sel, heyelan ve orman yangını gibi birçok tehlikeye maruz kaldığına vurgu yapılırken, risklerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik 2022 tarihli Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına devam edildiği kaydedildi. Türkiye'de kurulu toplam deprem gözlem istasyonu sayısının 1204'e ulaştığı vurgulanan programda, "Böylelikle Türkiye, Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesi haline gelmiş ve yıllık ortalama 25 bin deprem çözümleme kapasitesine erişmiştir." ifadesine yer verildi.Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınacakProgramda afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin elektronik ortamda takibini sağlayan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) 95 ana modül ve 456 alt modül geliştirildiği kaydedildi. Ayrıca, afet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak için kurulan Sayısal Telsiz Sistemi'nin yıl sonunda 60 ilde devreye alınacağı ve 81 ile yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/afad-duyurdu-balikesirde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1100661704.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102881/53/1028815392_49:0:976:695_1920x0_80_0_0_5b07a27610a6836af75384b3d54ed70a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, afet, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), doğal afet, afet bölgesi, i̇letişim
türkiye, afet, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), doğal afet, afet bölgesi, i̇letişim
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek: Afet durumunda kesintisiz iletişim sağlanacak
Afet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi bu yıl sonunda 60 ilde devreye giriyor. Sistemin 81 ile yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.
Acil ve afet durumlarında kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi, yıl sonunda 60 ilde devreye alınacak. Sistemin 81 ile yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürdürülecek.
Türkiye, Avrupa'nın en büyük gözlem ağına sahip ülke oldu
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 'AFET Yönetimi' bölümünde Türkiye'nin deprem, sel, heyelan ve orman yangını gibi birçok tehlikeye maruz kaldığına vurgu yapılırken, risklerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik 2022 tarihli Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.
Türkiye'de kurulu toplam deprem gözlem istasyonu sayısının 1204'e ulaştığı vurgulanan programda, "Böylelikle Türkiye, Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesi haline gelmiş ve yıllık ortalama 25 bin deprem çözümleme kapasitesine erişmiştir." ifadesine yer verildi.
Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınacak
Programda afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin elektronik ortamda takibini sağlayan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) 95 ana modül ve 456 alt modül geliştirildiği kaydedildi. Ayrıca, afet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak için kurulan Sayısal Telsiz Sistemi'nin yıl sonunda 60 ilde devreye alınacağı ve 81 ile yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.