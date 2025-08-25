https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/istanbul-bogazinda-duzenlenen-yuzme-yarisina-katilan-rus-yuzucuden-haber-alinamiyor-1098812232.html

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışına katılan Rus yüzücüden haber alınamıyor

Rus yüzücü Sveçnikov’un ailesi, sporcunun İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolduğunu doğruladı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye

Rus usta yüzücü Nikolay Sveçnikov, İstanbul Boğazı’nda katıldığı 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı tamamlayamadı. Sputnik’e konuşan yüzücünün yakın arkadaşı Nikolay ve akrabası Alena, Sveçnikov'u arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, 2 bin 896 kayıtlı yüzücüden 2 bin 665 kişi, Pazar günü İstanbul Boğazı’nda Asya ile Avrupa arasındaki 6.5 kilometrelik kıtalararası yüzme yarışını tamamladı. Sputnik’e konuşan organizatörler, katılımcılar arasında 450'den fazla Rus'un da bulunduğunu belirtti.Rus yüzücünün yakın arkadaşı Nikolay, “Yirmi dokuz yaşındaki spor ustası adayı Nikolay Sveçnikov, yüzme yarışına katılmak için İstanbul'a geldi. Nikolay'ın eşi bana saat 17.00'de Nikolay'ın hala kıyıya çıkmadığını, aramalara saat 16.00’dan itibaren başlandığını yazdı” açıklamasında bulundu.Nikolay’ın akrabası Alena, “Yarış öncesi katılımcıları muayene eden doktora göre, yüzücüler Nikolay'ı son kez Boğaz'ın ortasında görmüş. Sahil Güvenlik, Nikolay'dan gelen sinyalin en son kıyıda kaydedildiğini, ardından kaybolduğunu savundu” diye konuştu.Boğazda arama çalışmaları sürüyor.

