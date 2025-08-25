https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/istanbul-bogazinda-duzenlenen-yuzme-yarisina-katilan-rus-yuzucuden-haber-alinamiyor-1098812232.html
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışına katılan Rus yüzücüden haber alınamıyor
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışına katılan Rus yüzücüden haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
Rus yüzücü Sveçnikov’un ailesi, sporcunun İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolduğunu doğruladı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T12:42+0300
2025-08-25T12:42+0300
2025-08-25T12:56+0300
yaşam
i̇stanbul boğazı
yüzme yarışı
rus sporcular
kayıp
haberler
türkiye
i̇stanbul
pazar
sahil güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098812076_0:39:1185:706_1920x0_80_0_0_7d6d413c5c31870174c2eecf0060c6ff.png
Rus usta yüzücü Nikolay Sveçnikov, İstanbul Boğazı’nda katıldığı 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı tamamlayamadı. Sputnik’e konuşan yüzücünün yakın arkadaşı Nikolay ve akrabası Alena, Sveçnikov'u arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, 2 bin 896 kayıtlı yüzücüden 2 bin 665 kişi, Pazar günü İstanbul Boğazı’nda Asya ile Avrupa arasındaki 6.5 kilometrelik kıtalararası yüzme yarışını tamamladı. Sputnik’e konuşan organizatörler, katılımcılar arasında 450'den fazla Rus'un da bulunduğunu belirtti.Rus yüzücünün yakın arkadaşı Nikolay, “Yirmi dokuz yaşındaki spor ustası adayı Nikolay Sveçnikov, yüzme yarışına katılmak için İstanbul'a geldi. Nikolay'ın eşi bana saat 17.00'de Nikolay'ın hala kıyıya çıkmadığını, aramalara saat 16.00’dan itibaren başlandığını yazdı” açıklamasında bulundu.Nikolay’ın akrabası Alena, “Yarış öncesi katılımcıları muayene eden doktora göre, yüzücüler Nikolay'ı son kez Boğaz'ın ortasında görmüş. Sahil Güvenlik, Nikolay'dan gelen sinyalin en son kıyıda kaydedildiğini, ardından kaybolduğunu savundu” diye konuştu.Boğazda arama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rus-sporcularin-musabakalara-donusu-sorunsuz-ilerliyor-1095263806.html
i̇stanbul boğazı
i̇stanbul
pazar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098812076_98:0:1089:743_1920x0_80_0_0_64aaa6cf41907b90c8bfb6514762abde.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul boğazı, yüzme yarışı, rus sporcular, kayıp, haberler, türkiye, i̇stanbul, pazar, sahil güvenlik
i̇stanbul boğazı, yüzme yarışı, rus sporcular, kayıp, haberler, türkiye, i̇stanbul, pazar, sahil güvenlik
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışına katılan Rus yüzücüden haber alınamıyor
12:42 25.08.2025 (güncellendi: 12:56 25.08.2025)
Rus yüzücü Sveçnikov’un ailesi, sporcunun İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolduğunu doğruladı.
Rus usta yüzücü Nikolay Sveçnikov, İstanbul Boğazı’nda katıldığı 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı tamamlayamadı. Sputnik’e konuşan yüzücünün yakın arkadaşı Nikolay ve akrabası Alena, Sveçnikov'u arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, 2 bin 896 kayıtlı yüzücüden 2 bin 665 kişi, Pazar günü İstanbul Boğazı’nda Asya ile Avrupa arasındaki 6.5 kilometrelik kıtalararası yüzme yarışını tamamladı. Sputnik’e konuşan organizatörler, katılımcılar arasında 450'den fazla Rus'un da bulunduğunu belirtti.
Rus yüzücünün yakın arkadaşı Nikolay, “Yirmi dokuz yaşındaki spor ustası adayı Nikolay Sveçnikov, yüzme yarışına katılmak için İstanbul'a geldi. Nikolay'ın eşi bana saat 17.00'de Nikolay'ın hala kıyıya çıkmadığını, aramalara saat 16.00’dan itibaren başlandığını yazdı” açıklamasında bulundu.
Nikolay’ın akrabası Alena, “Yarış öncesi katılımcıları muayene eden doktora göre, yüzücüler Nikolay'ı son kez Boğaz'ın ortasında görmüş. Sahil Güvenlik, Nikolay'dan gelen sinyalin en son kıyıda kaydedildiğini, ardından kaybolduğunu savundu” diye konuştu.
Boğazda arama çalışmaları sürüyor.