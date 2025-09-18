Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı
Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı
İstanbul'daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol... 18.09.2025
KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndaki görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.Yaz tatilinden dönen öğrencilerin eşyalarının çalındığını ve odaya cinsel içerikli materyaller konulduğunu fark etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Olayların yurt kapalıyken yaşandığını belirten bakanlık, “Söz konusu durum kabul edilemez. Derhal idari soruşturma başlatılmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında tüm işlemler titizlikle yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan sorumlu kişilerin tespit edildiğini belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” dedi.
17:45 18.09.2025
İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol şişeleriyle cinsel içerikli materyaller konulması gibi skandal iddialarla karşılaştı.
KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndaki görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.
Yaz tatilinden dönen öğrencilerin eşyalarının çalındığını ve odaya cinsel içerikli materyaller konulduğunu fark etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.
Olayların yurt kapalıyken yaşandığını belirten bakanlık, “Söz konusu durum kabul edilemez. Derhal idari soruşturma başlatılmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında tüm işlemler titizlikle yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan sorumlu kişilerin tespit edildiğini belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” dedi.
