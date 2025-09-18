https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bakan-duyurdu-kyk-kiz-yurdundaki-goruntulere-sorusturma-acildi-1099477653.html
Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı
Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T17:45+0300
2025-09-18T17:45+0300
2025-09-18T17:45+0300
türki̇ye
türkiye
kyk
yurt
kız
genç kız
cinsel
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103088/97/1030889794_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_eb4a66989a79d413e2bb270373898272.jpg
KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndaki görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.Yaz tatilinden dönen öğrencilerin eşyalarının çalındığını ve odaya cinsel içerikli materyaller konulduğunu fark etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Olayların yurt kapalıyken yaşandığını belirten bakanlık, “Söz konusu durum kabul edilemez. Derhal idari soruşturma başlatılmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında tüm işlemler titizlikle yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan sorumlu kişilerin tespit edildiğini belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/kyk-yurt-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1099279301.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103088/97/1030889794_152:0:1048:672_1920x0_80_0_0_62cee6a76a5a727ec3314a74870f7a83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kyk, yurt, kız, genç kız, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı
türkiye, kyk, yurt, kız, genç kız, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı
Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı
İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol şişeleriyle cinsel içerikli materyaller konulması gibi skandal iddialarla karşılaştı.
KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndaki görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.
Yaz tatilinden dönen öğrencilerin eşyalarının çalındığını ve odaya cinsel içerikli materyaller konulduğunu fark etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.
Olayların yurt kapalıyken yaşandığını belirten bakanlık, “Söz konusu durum kabul edilemez. Derhal idari soruşturma başlatılmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında tüm işlemler titizlikle yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan sorumlu kişilerin tespit edildiğini belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” dedi.