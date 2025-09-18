https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bakan-duyurdu-kyk-kiz-yurdundaki-goruntulere-sorusturma-acildi-1099477653.html

Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı

Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103088/97/1030889794_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_eb4a66989a79d413e2bb270373898272.jpg

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndaki görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.Yaz tatilinden dönen öğrencilerin eşyalarının çalındığını ve odaya cinsel içerikli materyaller konulduğunu fark etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Olayların yurt kapalıyken yaşandığını belirten bakanlık, “Söz konusu durum kabul edilemez. Derhal idari soruşturma başlatılmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında tüm işlemler titizlikle yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan sorumlu kişilerin tespit edildiğini belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” dedi.

