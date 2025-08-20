https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/is-insani-inan-kiracla-evliligi-iptal-edilmisti-eski-es-emine-alangoya-hakkinda-iddianame-1098710609.html
İş insanı İnan Kıraç'la evliliği iptal edilmişti: Eski eş Emine Alangoya hakkında iddianame hazırlandı
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliği iptal edilen eşi Emine Alangoya ve çalışanları hakkında iddianame hazırlandı. 'Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Kıraç'ın şeker hastası olmasına rağmen eşi tarafından 'tatlı verildiği' ve bakımı konusunda gerekli özenin gösterilmediği belirtildi. Yine demans hastası olan Kıraç'ın tedavisinin de geciktirildiği kaydedildi. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kıraç’ın boşandığı eşi Emine Alangoya ve bazı çalışanlar ile yardımcıları hakkında iddianame hazırladı. Eziyet ve hürriyeti yoksun kılmadan soruşturma başlatılmıştıŞüpheli Emine Kıraç’ın demans hastalığı nedeniyle ayırt etme gücüne sahip olmayan mağdur İnan Kıraç’ı vesayet makamı ve vasilerin izin ve bilgisi dışında farklı zamanlarda karayoluyla şehir dışına çıkarması, İnan Kıraç’ın tedavisinde gerekli özeni göstermemesi hususlarıyla ilgili olarak; Emine Kıraç ve diğer şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali ve eziyet suçlarından şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bu süreçte İnan Kıraç hakkında demans teşhisi konuldu. Vasi atanmasına karar verilirken hazırlanan bilirkişi raporunda da “Emine Alangoya’nın eşinin demans teşhisini ve bunun gerektirdiği tıbbi müdahale ihtiyacını kabullenmediği, bu durumun mevcut sağlık durumunu kötüleştirdiği, İnan Kıraç’ın halihazırda herhangi bir nörolojik tedavi almadığı…” ifadeleri yer aldı. Şeker hastası olmasına rağmen tatlı verdiİddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nun 26 Şubat tarihli raporunda mağdur İnan Kıraç için demans hastalığının bulunduğunun tespit edildiği, 27 Mart tarihli bilirkişi raporunda, “..Kısıtlının eşi Emine Kıraç’ın eşinin demans teşhisini ve bunun gerektirdiği tıbbi müdahale ihtiyacını tam olarak kabullenmediği gözlemlenmiştir. Bu durum İnan Kıraç’ın nörolojik tedavi sürecinin başlatılmasını geciktirmekte ve mevcut sağlık durumunun kötüleşme riskini arttırmaktadır…” bilgileri de yer aldı.İnan Kıraç'ın tedavisi ve kontrollerinin yapılması amacıyla vasiler tarafından gönderilen hemşirelerin şüpheli Emine Kıraç tarafından ikamete alınmadığı, mağdurun tedavisi ve hastalığının tespitine dair tetkiklerin yapılacağı tarihlerde mağdurun yukarıda belirtildiği üzere Antalya ve Bodrum’a götürüldüğü, bu sebeple mağdurun tedavisinin yapılamadığı, yine mağdurun şeker hastası olmasına rağmen Emine Kıraç tarafından mağdura tatlı verildiği, belirtilen eylemlerle şüpheli Emine Kıraç’ın mağdurun bakımı konusunda gerekli özeni göstermemesi nedeniyle aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali suçunu işlediği tespit edildiği belirtildi. Yine iddianamede kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun da işlendiği kaydedildi.
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliği iptal edilen eşi Emine Alangoya ve çalışanları hakkında iddianame hazırlandı. 'Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Kıraç'ın şeker hastası olmasına rağmen eşi tarafından 'tatlı verildiği' ve bakımı konusunda gerekli özenin gösterilmediği belirtildi. Yine demans hastası olan Kıraç'ın tedavisinin de geciktirildiği kaydedildi.
Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kıraç’ın boşandığı eşi Emine Alangoya ve bazı çalışanlar ile yardımcıları hakkında iddianame hazırladı.
Eziyet ve hürriyeti yoksun kılmadan soruşturma başlatılmıştı
Şüpheli Emine Kıraç’ın demans hastalığı nedeniyle ayırt etme gücüne sahip olmayan mağdur İnan Kıraç’ı vesayet makamı ve vasilerin izin ve bilgisi dışında farklı zamanlarda karayoluyla şehir dışına çıkarması, İnan Kıraç’ın tedavisinde gerekli özeni göstermemesi hususlarıyla ilgili olarak; Emine Kıraç ve diğer şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali ve eziyet suçlarından şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Bu süreçte İnan Kıraç hakkında demans teşhisi konuldu. Vasi atanmasına karar verilirken hazırlanan bilirkişi raporunda da “Emine Alangoya’nın eşinin demans teşhisini ve bunun gerektirdiği tıbbi müdahale ihtiyacını kabullenmediği, bu durumun mevcut sağlık durumunu kötüleştirdiği, İnan Kıraç’ın halihazırda herhangi bir nörolojik tedavi almadığı…” ifadeleri yer aldı.
Şeker hastası olmasına rağmen tatlı verdi
İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nun 26 Şubat tarihli raporunda mağdur İnan Kıraç için demans hastalığının bulunduğunun tespit edildiği, 27 Mart tarihli bilirkişi raporunda, “..Kısıtlının eşi Emine Kıraç’ın eşinin demans teşhisini ve bunun gerektirdiği tıbbi müdahale ihtiyacını tam olarak kabullenmediği gözlemlenmiştir. Bu durum İnan Kıraç’ın nörolojik tedavi sürecinin başlatılmasını geciktirmekte ve mevcut sağlık durumunun kötüleşme riskini arttırmaktadır…” bilgileri de yer aldı.
İnan Kıraç'ın tedavisi ve kontrollerinin yapılması amacıyla vasiler tarafından gönderilen hemşirelerin şüpheli Emine Kıraç tarafından ikamete alınmadığı, mağdurun tedavisi ve hastalığının tespitine dair tetkiklerin yapılacağı tarihlerde mağdurun yukarıda belirtildiği üzere Antalya ve Bodrum’a götürüldüğü, bu sebeple mağdurun tedavisinin yapılamadığı, yine mağdurun şeker hastası olmasına rağmen Emine Kıraç tarafından mağdura tatlı verildiği, belirtilen eylemlerle şüpheli Emine Kıraç’ın mağdurun bakımı konusunda gerekli özeni göstermemesi nedeniyle aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali suçunu işlediği tespit edildiği belirtildi. Yine iddianamede kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun da işlendiği kaydedildi.