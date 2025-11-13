https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/msb-c130-ucuslari-tedbirden-durduruldu-1100961510.html

MSB: C130 uçuşları tedbiren durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında "Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur" denildi. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Millî Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan şu bilgiler paylaşıldı:"Bakanlığımızca, şehit verilen bu gibi olaylarda öncelikle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmekte; şehit personelin naaşına ulaşılmasını müteakip, içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından, aile bireylerine (anne, baba ve evli ise eşine) eş zamanlı olarak bilgi verilmektedir. Bu husus benzer tüm olaylarda standart olarak işletilmektedir.Bu kapsamda, olayla ilgili sağlıklı bilgilendirme yapılması ve ailenin içinde bulunacağı hassas ruhsal durum sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, şehidin kimlik bilgileri, aileye bilgi verilene kadar herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılmamaktadır. Hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir.11 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazasının ardından, Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken; Bakanlığımızca henüz resmî bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir.Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmî açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur.Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir."Olayın öncesiİrtibatın kesilmesiArama kurtarma çalışmalarıNaaşların Türkiye'ye getirilmesiUçakta mühimmat bulunmadığını belirten MSB "Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı" dedi.Radarda bir helikopterin tespit edilmesine yönelik soruya ise MSB "Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir" cevabını verdi.Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?MSB bu soruya şöyle yanıt verdi: Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?Kara kutu Ankara'da

