https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/depremde-105-kisinin-hayatini-kaybettigi-bilge-sitesi-davasi-21-yil-ceza-alan-belediye-baskani-1092554324.html

Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: 21 yıl ceza alan Belediye Başkanı tahliye edildi

Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: 21 yıl ceza alan Belediye Başkanı tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de yıkılmasıyla 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T21:28+0300

2025-01-10T21:28+0300

2025-01-10T21:28+0300

türkiye

kahramanmaraş

osmaniye

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

dava

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, 27 Kasım’da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.Davada 21'er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada haklarında 'bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl hapis cezası verilen belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara ile eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un avukatları, karara itiraz etti.İtirazları değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması gerekçesiyle tutuklu Kadir Kara ve Haluk Koç'un tahliye edilmesine, Sevinç Ayşe Argun hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmetti.Bilge Sitesi davasıOsmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N. 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu.Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun hakkında tutuklama kararı vermişti.Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım Çarşamba günü yapılan duruşmada tutuklanmalarına karar verilen önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına itiraz edilmişti.Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına yönelik karar, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmüş ve her iki sanığa yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı getirilerek tahliye edilmelerine karar verilmişti. Bu gelişmeyle davada tutuklu sanık sayısı ikiye düşmüştü.Daha sonra, Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralıkta görülen davada, sanıklardan Kadir Kara, savunmasında, görev süresince yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre hareket ettiklerini belirtmişti.Avukatların, Bilge Sitesi'nin kat sayısının 8'den 10'a çıkarılması sürecini sorması üzerine Kara, "Yapının fiziki denetimi bana ait değildir. Kat yükseltilmesi talebi de tarafımca yapılmadı. Onay merci değilim. Bizden görüş alınmadı. Vatandaşların talebi üzerine meclis karar vermiştir" ifadelerini kullanmıştı Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı ertelemişti.Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada Kadir Kara 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Kadir Kara'nın yanı sıra fenni mesuller ve müteahhitlerin de yargılandığı davada, Kara'nın asli kusurlu bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca mahkeme, Kadir Kara’nın 3 yıl boyunca kamu görevinde bulunmasını yasakladı ve cezasının infazı için tutuklanmasına karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/105-kisinin-oldugu-bilge-sitesi-davasi-eski-belediye-baskani-21-yil-ceza-aldi-1092472327.html

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kahramanmaraş, osmaniye, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, dava