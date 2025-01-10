Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: 21 yıl ceza alan Belediye Başkanı tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Başaran: Türkiye yol ayrımında
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Yeni savaş alanları enerji kaynakları değil, nadir elementler olacak'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
17:44
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/depremde-105-kisinin-hayatini-kaybettigi-bilge-sitesi-davasi-21-yil-ceza-alan-belediye-baskani-1092554324.html
Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: 21 yıl ceza alan Belediye Başkanı tahliye edildi
Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: 21 yıl ceza alan Belediye Başkanı tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de yıkılmasıyla 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T21:28+0300
2025-01-10T21:28+0300
türkiye
kahramanmaraş
osmaniye
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090997388_0:12:750:433_1920x0_80_0_0_d2af073eb35115e214c75f2e757faf56.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, 27 Kasım’da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.Davada 21'er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada haklarında 'bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl hapis cezası verilen belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara ile eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un avukatları, karara itiraz etti.İtirazları değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması gerekçesiyle tutuklu Kadir Kara ve Haluk Koç'un tahliye edilmesine, Sevinç Ayşe Argun hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmetti.Bilge Sitesi davasıOsmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N. 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu.Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun hakkında tutuklama kararı vermişti.Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım Çarşamba günü yapılan duruşmada tutuklanmalarına karar verilen önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına itiraz edilmişti.Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına yönelik karar, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmüş ve her iki sanığa yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı getirilerek tahliye edilmelerine karar verilmişti. Bu gelişmeyle davada tutuklu sanık sayısı ikiye düşmüştü.Daha sonra, Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralıkta görülen davada, sanıklardan Kadir Kara, savunmasında, görev süresince yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre hareket ettiklerini belirtmişti.Avukatların, Bilge Sitesi'nin kat sayısının 8'den 10'a çıkarılması sürecini sorması üzerine Kara, "Yapının fiziki denetimi bana ait değildir. Kat yükseltilmesi talebi de tarafımca yapılmadı. Onay merci değilim. Bizden görüş alınmadı. Vatandaşların talebi üzerine meclis karar vermiştir" ifadelerini kullanmıştı Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı ertelemişti.Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada Kadir Kara 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Kadir Kara'nın yanı sıra fenni mesuller ve müteahhitlerin de yargılandığı davada, Kara'nın asli kusurlu bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca mahkeme, Kadir Kara’nın 3 yıl boyunca kamu görevinde bulunmasını yasakladı ve cezasının infazı için tutuklanmasına karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/105-kisinin-oldugu-bilge-sitesi-davasi-eski-belediye-baskani-21-yil-ceza-aldi-1092472327.html
türkiye
kahramanmaraş
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090997388_0:0:722:541_1920x0_80_0_0_1a281a9f255c24a8069b0f82b36a43ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, osmaniye, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, dava
kahramanmaraş, osmaniye, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, dava

Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: 21 yıl ceza alan Belediye Başkanı tahliye edildi

21:28 10.01.2025
© İHA / MÜSLÜM BALKO-AW340264BİLGE ARŞİV (MÜSLÜM BALKO/OSMANİYE-İHA) Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 27 Kasım'da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.
BİLGE ARŞİV (MÜSLÜM BALKO/OSMANİYE-İHA) Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 27 Kasım'da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© İHA / MÜSLÜM BALKO-AW340264
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de yıkılmasıyla 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılan eski belediye başkanı tahliye edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, 27 Kasım’da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.
Davada 21'er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada haklarında 'bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl hapis cezası verilen belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara ile eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un avukatları, karara itiraz etti.
İtirazları değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması gerekçesiyle tutuklu Kadir Kara ve Haluk Koç'un tahliye edilmesine, Sevinç Ayşe Argun hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmetti.

Bilge Sitesi davası

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.
Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N. 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu.
Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun hakkında tutuklama kararı vermişti.
Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım Çarşamba günü yapılan duruşmada tutuklanmalarına karar verilen önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına itiraz edilmişti.
Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına yönelik karar, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmüş ve her iki sanığa yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı getirilerek tahliye edilmelerine karar verilmişti. Bu gelişmeyle davada tutuklu sanık sayısı ikiye düşmüştü.
Daha sonra, Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralıkta görülen davada, sanıklardan Kadir Kara, savunmasında, görev süresince yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre hareket ettiklerini belirtmişti.
Avukatların, Bilge Sitesi'nin kat sayısının 8'den 10'a çıkarılması sürecini sorması üzerine Kara, "Yapının fiziki denetimi bana ait değildir. Kat yükseltilmesi talebi de tarafımca yapılmadı. Onay merci değilim. Bizden görüş alınmadı. Vatandaşların talebi üzerine meclis karar vermiştir" ifadelerini kullanmıştı Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı ertelemişti.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmada Kadir Kara 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Kadir Kara'nın yanı sıra fenni mesuller ve müteahhitlerin de yargılandığı davada, Kara'nın asli kusurlu bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca mahkeme, Kadir Kara’nın 3 yıl boyunca kamu görevinde bulunmasını yasakladı ve cezasının infazı için tutuklanmasına karar vermişti.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
TÜRKİYE
105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davası: Eski belediye başkanı 21 yıl ceza aldı
8 Ocak, 22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала