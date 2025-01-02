https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/eski-emniyet-istihbarat-muduru-sabri-uzun-gozaltina-alindi-1092273307.html

Eski Emniyet İstihbarat Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı

Eski Emniyet İstihbarat Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:02+0300

2025-01-02T11:02+0300

2025-01-02T11:08+0300

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

israil

istanbul

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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Sabri Uzun, İsrail’e ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:"Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı,Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur."Savcılıktan resen soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşımın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği iddiasıyla Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık açıklamasında, Uzun’un Ankara’da gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Sabri Uzun hakkındaki önceki i̇ddialarBu, Sabri Uzun’un ilk kez Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gündeme gelmesi değil. Uzun, 23 Nisan’da yine sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.O paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:Bu paylaşım nedeniyle, Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı.Gözaltı ve soruşturma süreciSabri Uzun’un son paylaşımı, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, gözaltı ve adli süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı.Uzun’un sosyal medyadaki çıkışları, özellikle siyasi içerikli mesajları, geçmişte de benzer soruşturmalara konu olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dem-parti-heyeti-bugun-bahceli-ile-gorusecek-1092272965.html

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