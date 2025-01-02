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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
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7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
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Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
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01:45
4 dk
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17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
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4 dk
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Eski Emniyet İstihbarat Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski Emniyet İstihbarat Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T11:02+0300
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istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Sabri Uzun, İsrail’e ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:"Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı,Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur."Savcılıktan resen soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşımın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği iddiasıyla Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık açıklamasında, Uzun’un Ankara’da gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Sabri Uzun hakkındaki önceki i̇ddialarBu, Sabri Uzun’un ilk kez Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gündeme gelmesi değil. Uzun, 23 Nisan’da yine sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.O paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:Bu paylaşım nedeniyle, Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı.Gözaltı ve soruşturma süreciSabri Uzun’un son paylaşımı, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, gözaltı ve adli süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı.Uzun’un sosyal medyadaki çıkışları, özellikle siyasi içerikli mesajları, geçmişte de benzer soruşturmalara konu olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dem-parti-heyeti-bugun-bahceli-ile-gorusecek-1092272965.html
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Eski Emniyet İstihbarat Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı

11:02 02.01.2025 (güncellendi: 11:08 02.01.2025)
© AASabri Uzun
Sabri Uzun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Uzun’un paylaşımı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu yapıldı. İşte detaylar ve geçmişteki iddialar.
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Sabri Uzun, İsrail’e ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı,
Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur."

Savcılıktan resen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşımın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği iddiasıyla Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık açıklamasında, Uzun’un Ankara’da gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Sabri Uzun hakkındaki önceki i̇ddialar

Bu, Sabri Uzun’un ilk kez Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gündeme gelmesi değil. Uzun, 23 Nisan’da yine sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.
O paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"İnşallah, oğlum sıfırla demezsin, 750 milyon liralık saat takmazsın, 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz. Allah şaşırtmasın."
Bu paylaşım nedeniyle, Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltı ve soruşturma süreci

Sabri Uzun’un son paylaşımı, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, gözaltı ve adli süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı.
Uzun’un sosyal medyadaki çıkışları, özellikle siyasi içerikli mesajları, geçmişte de benzer soruşturmalara konu olmuştu.
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