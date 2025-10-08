https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/4-ayri-partiden-7-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-rozetlerini-cumhurbaskani-erdogan-takti-1100025078.html
4 ayrı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
4 ayrı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Farklı partilerden AK Parti'ye katılımlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 4 ayrı partiden AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı. AK Parti'ye... 08.10.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Grup Toplantısı'na katıldı. AK Parti'ye katılımlar sürüyorErdoğan, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.AK Parti'ye katılan yeni isimler kim?1-Ardahan Göle Gökhan Budak (CHP)2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (DP)3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir (DEVA)4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş (DEVA)5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol (YRP)6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan (YRP)7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (YRP)Gökhan Budak kimdir?Gökhan Budak 17 Eylül 1964 yılında doğdu. Göle Yüzüncü Yıl Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdikten sonra iş hayatına atıldı.Aldığı Görevler:
Farklı partilerden AK Parti'ye katılımlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 4 ayrı partiden AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı. AK Parti'ye bugün CHP, DEVA, Demokrat Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden katılımlar oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Grup Toplantısı’na katıldı.
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
Erdoğan, AK Parti’ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
AK Parti'ye katılan yeni isimler kim?
1-Ardahan Göle Gökhan Budak (CHP)
2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (DP)
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir (DEVA)
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş (DEVA)
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol (YRP)
6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan (YRP)
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (YRP)
Gökhan Budak 17 Eylül 1964 yılında doğdu. Göle Yüzüncü Yıl Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra iş hayatına atıldı.
Yenimahalle Belediyesi personeli
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
Devlet Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü
Milletvekili danışmanlığı
DSİ Genel Müdürlüğü Veri Hazırlama Uzmanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilişim Uzmanı