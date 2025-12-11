Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: 'Örgüt kurmak'

İfadelere girmiş sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan sorulardı, bunların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur, savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler. Geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz, beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim.