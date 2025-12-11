https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/gazeteci-mehmet-akif-ersoyun-tutuklanma-gerekcesi-ortaya-cikti-orgut-kurmak-1101722502.html
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: 'Örgüt kurmak'
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: 'Örgüt kurmak'
İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında salı akşamı 8 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılmış, Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve Ufuk...
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı İstanbul merkezli 'uyuşturucu' soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelilere yönelik 'uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkân sağlama', 'kadınlara uyuşturucu temin etme' ve 'uyuşturucu kullanıldıktan sonra birden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği ortamlar oluşturma' iddiaları yer aldı. Yazıda ayrıca, söz konusu ortamların Ersoy'un çevresine 'sektörel ve maddi menfaat sağlamak' amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.'Bu çok net bir siyasi operasyon'Hakimlikte verdiği ifadede, hakkında yürütülen süreci 'siyasi operasyon' olarak nitelendiren Ersoy, şöyle konuştu:Tutuklama gerekçesi açıklandıİstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karara göre Ersoy, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme, Ersoy’un diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiğini belirterek suçlamaların birlikte işlendiğine işaret etti.
İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında salı akşamı 8 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılmış, Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar netleşti.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı İstanbul merkezli 'uyuşturucu' soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelilere yönelik 'uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkân sağlama', 'kadınlara uyuşturucu temin etme' ve 'uyuşturucu kullanıldıktan sonra birden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği ortamlar oluşturma' iddiaları yer aldı. Yazıda ayrıca, söz konusu ortamların Ersoy'un çevresine 'sektörel ve maddi menfaat sağlamak' amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
'Bu çok net bir siyasi operasyon'
Hakimlikte verdiği ifadede, hakkında yürütülen süreci 'siyasi operasyon' olarak nitelendiren Ersoy, şöyle konuştu:
İfadelere girmiş sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan sorulardı, bunların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur, savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler. Geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz, beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim.
Tutuklama gerekçesi açıklandı
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karara göre Ersoy, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme, Ersoy’un diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiğini belirterek suçlamaların birlikte işlendiğine işaret etti.