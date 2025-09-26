Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arabesk-muzigin-sevilen-ismiydi-unlu-sarkici-gullu-evinin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1099680805.html
Arabesk müziğin sevilen ismiydi: Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Arabesk müziğin sevilen ismiydi: Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğinin sevilen kadın sanatçılarından biri olan Güllü, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T07:43+0300
2025-09-26T07:49+0300
yaşam
hayatını kaybetti
arabesk
şarkıcı güllü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Güllü, Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyasından 'Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız' diyerek duyurdu. Güllü, Sabah Olmadan', ''Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi çok sayıda şarkıyı seslendirmişti. Evinin balkonundan düştüÜnlü ismin Çınarcık'taki 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter'ten açıklama geldi.Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır" dedi. Gülter sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Şarkıcı Güllü kimdir?İstanbul Kasımpaşa'da 1973 yılında doğan ve gerçek adı Gül Tut olan şarkıcı, 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda 'Kasımpaşalı Güllü' ismiyle ün kazanan şarkıcı, evlendikten sonra sahnelere ara vermişti. Boşanmasının ardından yeniden sahnelere dönen şarkıcı Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit şarkıları seslendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/unlu-italyan-oyuncu-claudie-cardinale-hayatini-kaybetti-1099625929.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_00ae7d6950465a5255a9b20157630720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şarkıcı güllü, şarkıcı güllü öldü mü, şarkıcı güllü kimdir, güllü kimdir, güllü öldü mü, güllü şarkıları,
şarkıcı güllü, şarkıcı güllü öldü mü, şarkıcı güllü kimdir, güllü kimdir, güllü öldü mü, güllü şarkıları,

Arabesk müziğin sevilen ismiydi: Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

07:43 26.09.2025 (güncellendi: 07:49 26.09.2025)
Güllü sosyal medya
Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
Abone ol
Arabesk müziğinin sevilen kadın sanatçılarından biri olan Güllü, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Güllü, Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyasından 'Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız' diyerek duyurdu. Güllü, Sabah Olmadan', ''Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi çok sayıda şarkıyı seslendirmişti.

Evinin balkonundan düştü

Ünlü ismin Çınarcık'taki 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter'ten açıklama geldi.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır" dedi. Gülter sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü kimdir?

İstanbul Kasımpaşa'da 1973 yılında doğan ve gerçek adı Gül Tut olan şarkıcı, 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda 'Kasımpaşalı Güllü' ismiyle ün kazanan şarkıcı, evlendikten sonra sahnelere ara vermişti. Boşanmasının ardından yeniden sahnelere dönen şarkıcı Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit şarkıları seslendirmişti.
Claudia Cardinale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
YAŞAM
Ünlü İtalyan oyuncu Claudie Cardinale hayatını kaybetti
24 Eylül, 10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала