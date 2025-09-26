https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arabesk-muzigin-sevilen-ismiydi-unlu-sarkici-gullu-evinin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1099680805.html
Arabesk müziğin sevilen ismiydi: Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Arabesk müziğin sevilen ismiydi: Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Arabesk müziğinin sevilen kadın sanatçılarından biri olan Güllü, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 26.09.2025
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Güllü, Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyasından 'Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız' diyerek duyurdu. Güllü, Sabah Olmadan', ''Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi çok sayıda şarkıyı seslendirmişti.
Ünlü ismin Çınarcık'taki 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter'ten açıklama geldi.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır" dedi. Gülter sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
İstanbul Kasımpaşa'da 1973 yılında doğan ve gerçek adı Gül Tut olan şarkıcı, 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda 'Kasımpaşalı Güllü' ismiyle ün kazanan şarkıcı, evlendikten sonra sahnelere ara vermişti. Boşanmasının ardından yeniden sahnelere dönen şarkıcı Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit şarkıları seslendirmişti.