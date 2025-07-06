https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/gazeteci-timur-soykan-serbest-birakildi-1097643947.html
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T19:52+0300
2025-07-06T19:52+0300
2025-07-06T19:54+0300
timur soykan
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haberler
serbest bırakma
adli kontrol şartıyla serbest
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Gazeteci Timur Soykan'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Timur Soykan, haftada 3 gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-hakkinda-tutuklama-talebi-1097628801.html
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timur soykan, türkiye, haberler, serbest bırakma, adli kontrol şartıyla serbest
timur soykan, türkiye, haberler, serbest bırakma, adli kontrol şartıyla serbest
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:52 06.07.2025 (güncellendi: 19:54 06.07.2025)
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Gazeteci Timur Soykan'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Timur Soykan, haftada 3 gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:
“Timur Soykan rumuzlu x hesabında yapılan paylaşımlardan ötürü şahıs hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Alenen Yayma suçundan soruşturma başlatılmış ve şahsın gözaltına alınması talimatı verilmiştir."