https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/gazeteci-timur-soykan-serbest-birakildi-1097643947.html

Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T19:52+0300

2025-07-06T19:52+0300

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timur soykan

türki̇ye

türkiye

haberler

serbest bırakma

adli kontrol şartıyla serbest

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Gazeteci Timur Soykan'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Timur Soykan, haftada 3 gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-hakkinda-tutuklama-talebi-1097628801.html

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timur soykan, türkiye, haberler, serbest bırakma, adli kontrol şartıyla serbest