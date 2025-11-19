https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/yerlikaya-acikladi-polislerin-zorunlu-2-sark-gorevi-kaldirildi-1101114630.html
Yerlikaya açıkladı: Polislerin zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisler için yıllardır uygulanan zorunlu 2. şark görevinin tamamen kaldırıldığını açıkladı. Polis atama sistemi ve şark hizmeti düzenlemesindeki son gelişmeler haberimizde.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095539722_46:0:1824:1000_1920x0_80_0_0_bb0751d2aa7a5fc921a13f34d6311088.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda polis teşkilatını yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, emniyet personeli için uygulanan zorunlu 2. şark görevi tamamen kaldırıldı.Tebligat yapılmayacakToplantıda konuşan Yerlikaya, “Artık hiçbir polisimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak” diyerek yıllardır tartışılan görevlendirme sisteminde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirtti.
türki̇ye
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095539722_268:0:1601:1000_1920x0_80_0_0_cb9e4a0681e9e77a10806889a7387692.jpg
polislerde 2. şark görevi kalktı, zorunlu 2. şark görevi nedir, ali yerlikaya 2. şark açıklaması, polislerin şark görevi değişti mi, 2. şark görevi son dakika, emniyet personeli şark görevi, polis atama sistemi 2025, polislerin ikinci şarkı kalktı mı
10:46 19.11.2025 (güncellendi: 10:58 19.11.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da düzenlenen değerlendirme toplantısında kritik bir kararı açıkladı: Polisler için yıllardır uygulanan zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı. Artık hiçbir emniyet personeline zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda polis teşkilatını yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, emniyet personeli için uygulanan zorunlu 2. şark görevi tamamen kaldırıldı.
Toplantıda konuşan Yerlikaya, “Artık hiçbir polisimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak” diyerek yıllardır tartışılan görevlendirme sisteminde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirtti.