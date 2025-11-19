https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/yerlikaya-acikladi-polislerin-zorunlu-2-sark-gorevi-kaldirildi-1101114630.html

Yerlikaya açıkladı: Polislerin zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisler için yıllardır uygulanan zorunlu 2. şark görevinin tamamen kaldırıldığını açıkladı. Polis atama sistemi ve şark hizmeti düzenlemesindeki son gelişmeler haberimizde.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda polis teşkilatını yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, emniyet personeli için uygulanan zorunlu 2. şark görevi tamamen kaldırıldı.Tebligat yapılmayacakToplantıda konuşan Yerlikaya, “Artık hiçbir polisimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak” diyerek yıllardır tartışılan görevlendirme sisteminde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirtti.

