https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/msb-acikladi-eurofighter-typhoon-alimi-icin-anlasma-imzalandi-1098078773.html

MSB açıkladı: Eurofighter Typhoon alımı için anlaşma imzalandı

MSB açıkladı: Eurofighter Typhoon alımı için anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter Typhoon alımı için ön mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "İki ülke... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T11:05+0300

2025-07-23T11:05+0300

2025-07-23T11:14+0300

türki̇ye

eurofighter

eurofighter typhoon

i̇ngiltere

milli savunma bakanlığı (msb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094471940_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_eb84dd5ad24c2151eb4950744803d6e4.jpg

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon savaş jetleri için anlaşmayı imzaladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Türkiye ve İngiltere Savunma Bakanları Eurofighter Typhoon için mutabakat zaptı imzaladı" açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:"Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-İngiltere ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, İngiltere-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/msb-kaynaklarindan-eurofighter-aciklamasi-teklif-ulasti-1094471202.html

türki̇ye

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eurofighter, eurofighter typhoon, i̇ngiltere, milli savunma bakanlığı (msb)