https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/diyarbakirda-viyaduk-insaatinda-iskele-cokmesi-nedeniyle-4-isci-hayatini-kaybetti-3-supheli-1100910382.html
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi nedeniyle 4 işçi hayatını kaybetti: 3 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi nedeniyle 4 işçi hayatını kaybetti: 3 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını... 11.11.2025
2025-11-11T23:25+0300
2025-11-11T23:26+0300
diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
diyarbakır
yılmaz tunç
köprü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi nedeniyle 4 işçi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığına dair bilgilendirme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi nedeniyle 4 işçi hayatını kaybetti: 3 şüpheli gözaltına alındı

23:25 11.11.2025 (güncellendi: 23:26 11.11.2025)
Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi nedeniyle 4 işçi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığına dair bilgilendirme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
Bakan Tunç adli soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Tunç açıklamasında şunları ifade etti:
"Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."
