Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'ın büyük başarısı: Şampiyon oldular
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'ın büyük başarısı: Şampiyon oldular
Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. 04.10.2025
İstanbul'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan Avrupa şampiyonu oldu.Türkiye Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 yendi. Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Paul Fröhlich’i 17-15 mağlup ederek finalde Almanya karşısında Türkiye’ye 1-0’lık üstünlük kazandırdı.
SON HABERLER
18:22 04.10.2025 (güncellendi: 18:24 04.10.2025)
Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanarak şampiyon oldu.
İstanbul'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 yendi. Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Paul Fröhlich’i 17-15 mağlup ederek finalde Almanya karşısında Türkiye’ye 1-0’lık üstünlük kazandırdı.
