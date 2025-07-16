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Boykot soruşturmasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 20 kişiye 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Boykot soruşturmasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 20 kişiye 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “boykot çağrısı” olarak bilinen paylaşımlar nedeniyle, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:11+0300
2025-07-16T14:11+0300
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cem yiğit üzümoğlu
deniz bulutsuz
bekir aslan
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Nisan'da sosyal medyada yapılan boykot çağrıları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin bulunduğu 21 kişi hakkında iddianame hazırlandı.İddianamede ağır suçlamalar yer aldıSanıklara yöneltilen suçlamalar arasında, “kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme” ve “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçları bulunuyor. Her bir sanık için 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.İddianamede, sanıkların yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla tüm işletmelerin kapatılmasına, ticari faaliyetlerin durdurulmasına ve Türkiye genelinde tüketim boykotu yapılmasına çağrı yaptıkları ifade edildi. Bu durumun, "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.Mesajlarına yer verildiİddianameye göre, Cem Yiğit Üzümoğlu, “Oyuncular Sendikası” adlı WhatsApp grubunda şu mesajları paylaştı:“Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum basalım mı?”,“Seti durduralım”, “Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için.”Bu mesajların, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde bir oyuncunun işine son verilmesinin hemen ardından gönderildiği belirtildi.İddianamede yer alan diğer sanıklar arasında Deniz Bulutsuz, Sertaç Doğanay, Zeynep Ocak, Yeliz Ağdemir, Damla Kırali, Buse Vatansever, Bekir Aslan ve daha birçok sosyal medya fenomeni ile sanatçı yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ekrem-imamoglu-davasinda-karar-hedef-gostermekten-beraat-hakaretten-ceza-1097930297.html
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boykot, cem yiğit üzümoğlu, deniz bulutsuz, bekir aslan, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
boykot, cem yiğit üzümoğlu, deniz bulutsuz, bekir aslan, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Boykot soruşturmasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 20 kişiye 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

14:11 16.07.2025
© Fotoğraf Cem Yiğit Üzümoğlu
 Cem Yiğit Üzümoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Fotoğraf
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “boykot çağrısı” olarak bilinen paylaşımlar nedeniyle, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 21 kişi hakkında dava açtı. Sanıklar hakkında, “nefret ve ayrımcılık” içeren eylemler nedeniyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Nisan'da sosyal medyada yapılan boykot çağrıları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin bulunduğu 21 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede ağır suçlamalar yer aldı

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında, “kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme” ve “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçları bulunuyor. Her bir sanık için 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, sanıkların yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla tüm işletmelerin kapatılmasına, ticari faaliyetlerin durdurulmasına ve Türkiye genelinde tüketim boykotu yapılmasına çağrı yaptıkları ifade edildi. Bu durumun, "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Mesajlarına yer verildi

İddianameye göre, Cem Yiğit Üzümoğlu, “Oyuncular Sendikası” adlı WhatsApp grubunda şu mesajları paylaştı:
Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum basalım mı?”,
Seti durduralım”,
Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için.”
Bu mesajların, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde bir oyuncunun işine son verilmesinin hemen ardından gönderildiği belirtildi.
İddianamede yer alan diğer sanıklar arasında Deniz Bulutsuz, Sertaç Doğanay, Zeynep Ocak, Yeliz Ağdemir, Damla Kırali, Buse Vatansever, Bekir Aslan ve daha birçok sosyal medya fenomeni ile sanatçı yer aldı.
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