https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bogazici-universitesindeki-cinayette-yeni-detaylar-okulunu-degistirdigi-ortaya-cikti-1098970043.html

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar: Okulunu değiştirdiği ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar: Okulunu değiştirdiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nde erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete ilişkin yeni detaylar... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T09:39+0300

2025-09-01T09:39+0300

2025-09-01T09:40+0300

türki̇ye

boğaziçi üniversitesi

hilal özdemir

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098954927_0:382:960:922_1920x0_80_0_0_91813205f3cb7c4be481fc7114f5e849.jpg

Boğaziçi Üniversitesi'nde 30 Ağustos günü kampüste 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp daha sonra hayatına son veren Ayberk Kurtuluş hakkında detaylar gündeme yansımaya devam ediyor. 24 suç kaydı öğrenilen Ayberk Kurtuluş'un üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'e ulaşmak için "Düğüne geldim" dediği öğrenildi. "Son bir kez konuşalım" diyerek Hilal'in yanına giden Kurtuluş'un kampüse aracıyla iki kez girdiği tespit edildi.Cinayet silahının ruhsatsız olduğu öğrenilirken görgü tanıklarının basına yansıyan açıklamalarında; 'Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, yanlarına gelen başka bir kişinin Kurtuluş'u itmesi üzerine Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı' belirtildi. İki defa kampüse girmişKurtuluş'un tekrar aracıyla kampüse gelerek Özdemir'i yeniden yanına çağırdığı ve genç kızın başına bir el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek hayatına son verdiği öğrenildi.Okulunu değiştirmişHilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı belirtilirken "Ayberk Kurtuluş'un Hilal'i takıntı haline getirdiği ve bu sebeple Hilal'in okulunun Gaziosmanpaşa'dan Kağıthane'ye alındığı" basına yansıyan detaylar arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/bogazici-universitesindeki-cinayette-canli-konum-iddialari-1098954604.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boğaziçi üniversitesi, hilal özdemir, cinayet