Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar: Okulunu değiştirdiği ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar: Okulunu değiştirdiği ortaya çıktı
09:39 01.09.2025 (güncellendi: 09:40 01.09.2025)
Boğaziçi Üniversitesi'nde erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete ilişkin yeni detaylar gündeme yansımaya devam ediyor. 24 suç kaydı olan Ayberk Kurtuluş'un Hilal'i takıntı haline getirdiği ve bu sebeple Hilal Özdemir'in okul değiştirdiği basına yansıdı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde 30 Ağustos günü kampüste 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp daha sonra hayatına son veren Ayberk Kurtuluş hakkında detaylar gündeme yansımaya devam ediyor.
24 suç kaydı öğrenilen Ayberk Kurtuluş'un üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'e ulaşmak için "Düğüne geldim" dediği öğrenildi. "Son bir kez konuşalım" diyerek Hilal'in yanına giden Kurtuluş'un kampüse aracıyla iki kez girdiği tespit edildi.
Cinayet silahının ruhsatsız olduğu öğrenilirken görgü tanıklarının basına yansıyan açıklamalarında; 'Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, yanlarına gelen başka bir kişinin Kurtuluş'u itmesi üzerine Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı' belirtildi.
Kurtuluş'un tekrar aracıyla kampüse gelerek Özdemir'i yeniden yanına çağırdığı ve genç kızın başına bir el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek hayatına son verdiği öğrenildi.
Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı belirtilirken "Ayberk Kurtuluş'un Hilal'i takıntı haline getirdiği ve bu sebeple Hilal'in okulunun Gaziosmanpaşa'dan Kağıthane'ye alındığı" basına yansıyan detaylar arasında yer aldı.