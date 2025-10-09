https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/thyden-boeing-aciklamasi-anlasamazsak-airbusa-donebiliriz-1100060850.html

THY'den Boeing açıklaması: Anlaşamazsak Airbus'a dönebiliriz

THY'den Boeing açıklaması: Anlaşamazsak Airbus'a dönebiliriz

Sputnik Türkiye

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing'le görüşmelerin sürdüğünü ama anlaşmaya varılamaması durumunda Airbus'a dönülebileceğini açıkladı. 09.10.2025

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing ile 150 adet 737 MAX uçak için yapılan anlaşmaya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "CFM ile anlaşmaya varamazsak Boeing 737MAX yerine Airbus'a dönebiliriz" dedi.Uygu ekonomik şartlar vurgusuDünya'nın haberine göre, Boeing ile dev uçak anlaşmasına yönelik önemli mesajlar veren THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, motor üreticisi CFM'ye işaret ederek "Uygun ekonomik şartlarla gelirse Boeing ile anlaşma imzalayacağız" dedi."Airbus'a dönebiliriz"Müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedilse de maliyetler konusunda halen anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade eden Bolat, CMF ile anlaşma sağlanamazsa Airbus'a dönebileceklerini belirterek "Airbus ile seçeneklerim var" dedi. Bolat, Boeing 777X uçak alımı ile halen ilgili olduklarını da belirterek, "Bu uçakla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 777X uçaklarının siparişi için doğru zamanı bekliyoruz, acelemiz yok" dedi.

