https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/1097743115.html

Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: 'Erişim engeli kararı yok ama gerekirse de yasaklarız'

Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: 'Erişim engeli kararı yok ama gerekirse de yasaklarız'

Sputnik Türkiye

Grok hakkında şu anda bir engelleme kararı bulunmadığını ancak gerekirse yasaklama işleminin gerçekleştirilebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, 'ısmarlatılan... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:25+0300

2025-07-09T13:25+0300

2025-07-09T13:25+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

grok

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

yasaklama

engelleme

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok hakkında şu anda bir engelleme kararı bulunmadığını ama gerekirse yasaklama işleminin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız" dedi. Ismarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez Bakan Uraloğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var, bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Böyle devam ederse gerekirse de yasaklarızBenzer olayların tekrarlanmaması için X’ten bir açıklama istendiğini anlatan Uraloğlu, “Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz” dedi. Uraloğlu, 50’den fazla içerik çıkarma kararının X’e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını belirtirken, “Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır” diye konuştu.Ne olmuştu?Sosyal medya platformu X’in yapay zeka asistanı Grok, son güncelleme sonrası takipçilerine ağır küfürler içeren yanıtlar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında resen soruşturma başlattı. Grok’un resmi hesabından yapılan açıklamada ise “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/xin-yapay-zekasi-groka-resen-sorusturma-1097724257.html

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abdulkadir uraloğlu, grok, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, yasaklama, engelleme