https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/1097743115.html
Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: 'Erişim engeli kararı yok ama gerekirse de yasaklarız'
Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: 'Erişim engeli kararı yok ama gerekirse de yasaklarız'
Sputnik Türkiye
Grok hakkında şu anda bir engelleme kararı bulunmadığını ancak gerekirse yasaklama işleminin gerçekleştirilebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, 'ısmarlatılan... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T13:25+0300
2025-07-09T13:25+0300
2025-07-09T13:25+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
grok
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
yasaklama
engelleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097725381_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_71cc8c2c5654a814bfe42d32f8fbddd5.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok hakkında şu anda bir engelleme kararı bulunmadığını ama gerekirse yasaklama işleminin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız" dedi. Ismarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez Bakan Uraloğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var, bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Böyle devam ederse gerekirse de yasaklarızBenzer olayların tekrarlanmaması için X’ten bir açıklama istendiğini anlatan Uraloğlu, “Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz” dedi. Uraloğlu, 50’den fazla içerik çıkarma kararının X’e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını belirtirken, “Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır” diye konuştu.Ne olmuştu?Sosyal medya platformu X’in yapay zeka asistanı Grok, son güncelleme sonrası takipçilerine ağır küfürler içeren yanıtlar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında resen soruşturma başlattı. Grok’un resmi hesabından yapılan açıklamada ise “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/xin-yapay-zekasi-groka-resen-sorusturma-1097724257.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097725381_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52666bbfd7f9ee5bc47a12a01e4f6b86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir uraloğlu, grok, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, yasaklama, engelleme
abdulkadir uraloğlu, grok, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, yasaklama, engelleme
Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: 'Erişim engeli kararı yok ama gerekirse de yasaklarız'
Grok hakkında şu anda bir engelleme kararı bulunmadığını ancak gerekirse yasaklama işleminin gerçekleştirilebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, 'ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez' ifadelerini kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok hakkında şu anda bir engelleme kararı bulunmadığını ama gerekirse yasaklama işleminin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız" dedi.
Ismarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez
Bakan Uraloğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var, bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız
Benzer olayların tekrarlanmaması için X’ten bir açıklama istendiğini anlatan Uraloğlu, “Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz” dedi. Uraloğlu, 50’den fazla içerik çıkarma kararının X’e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını belirtirken, “Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır” diye konuştu.
Sosyal medya platformu X’in yapay zeka asistanı Grok, son güncelleme sonrası takipçilerine ağır küfürler içeren yanıtlar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında resen soruşturma başlattı. Grok’un resmi hesabından yapılan açıklamada ise “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” denildi.