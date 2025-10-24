Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/menajer-ayse-barim-hakkinda-tutuklama-karari-kaldirildi-1100465675.html
Menajer Ayşe Barım hakkında tutuklama kararı kaldırıldı
Menajer Ayşe Barım hakkında tutuklama kararı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T22:30+0300
2025-10-24T22:30+0300
türki̇ye
ayşe barım
gezi parkı
türkiye
menajer
mahkeme
mahkeme kararı
nöbetçi mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092614110_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9c32116e8aba4c233c3826768b30a703.jpg
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun Ayşe Barım’ın hastane koşullarında tedavisinin sürmesi gerektiği yönündeki raporunu değerlendirerek, cezaevi şartlarının sağlığı açısından uygun olmadığına hükmetti.Mahkeme, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağına karar vererek yakalama emrini kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/menajer-ayse-barim-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari-verildi-1099867826.html
türki̇ye
gezi parkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092614110_191:0:839:486_1920x0_80_0_0_ee8b9000d0e6a1d485bed493e3035ff1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayşe barım, gezi parkı, türkiye, menajer, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme
ayşe barım, gezi parkı, türkiye, menajer, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme

Menajer Ayşe Barım hakkında tutuklama kararı kaldırıldı

22:30 24.10.2025
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
Abone ol
Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun Ayşe Barım’ın hastane koşullarında tedavisinin sürmesi gerektiği yönündeki raporunu değerlendirerek, cezaevi şartlarının sağlığı açısından uygun olmadığına hükmetti.
Mahkeme, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağına karar vererek yakalama emrini kaldırdı.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
TÜRKİYE
Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
3 Ekim, 00:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала