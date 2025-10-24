https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/menajer-ayse-barim-hakkinda-tutuklama-karari-kaldirildi-1100465675.html
Menajer Ayşe Barım hakkında tutuklama kararı kaldırıldı
24.10.2025
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun Ayşe Barım’ın hastane koşullarında tedavisinin sürmesi gerektiği yönündeki raporunu değerlendirerek, cezaevi şartlarının sağlığı açısından uygun olmadığına hükmetti.Mahkeme, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağına karar vererek yakalama emrini kaldırdı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun Ayşe Barım’ın hastane koşullarında tedavisinin sürmesi gerektiği yönündeki raporunu değerlendirerek, cezaevi şartlarının sağlığı açısından uygun olmadığına hükmetti.
Mahkeme, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağına karar vererek yakalama emrini kaldırdı.