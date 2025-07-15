https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1097907422.html
Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor, köyler boşaltıldı
Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor, köyler boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Ayvacık ve Tekirdağ Şarköy'e ormanlık alanlarda yangın çıktı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T16:53+0300
2025-07-15T16:53+0300
2025-07-15T17:08+0300
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ayvacık
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve Tekirdağ Şarköy'de ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki bölgede de ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şarköy'deki yangın nedeniyle bir mahalle önlem amacıyla boşaltıldı. Çanakkale'de de orman yangını nedeniyle Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, tedbiren tahliye işlemlerine başlandığı açıklandı. Anız yangını ormana sıçradıTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.Bir mahalledeki evler boşaltıldıBu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.Ayvacık'taki yangına müdahaleye rüzgar engeliÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman ekiplerinin rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına müdahalesi sürüyor. Orman yangını nedeniyle Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, tedbiren tahliye işlemlerine başlandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/boluda-fabrika-yangini-alevler-kisa-surede-yayildi-1097904123.html
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çanakkale, ayvacık, orman yangını, şarköy
çanakkale, ayvacık, orman yangını, şarköy
Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor, köyler boşaltıldı
16:53 15.07.2025 (güncellendi: 17:08 15.07.2025)
Çanakkale Ayvacık ve Tekirdağ Şarköy'e ormanlık alanlarda yangın çıktı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve Tekirdağ Şarköy'de ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki bölgede de ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şarköy'deki yangın nedeniyle bir mahalle önlem amacıyla boşaltıldı. Çanakkale'de de orman yangını nedeniyle Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, tedbiren tahliye işlemlerine başlandığı açıklandı.
Anız yangını ormana sıçradı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Bir mahalledeki evler boşaltıldı
Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Ayvacık'taki yangına müdahaleye rüzgar engeli
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman ekiplerinin rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına müdahalesi sürüyor. Orman yangını nedeniyle Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, tedbiren tahliye işlemlerine başlandığı bildirildi.