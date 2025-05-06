https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/is-insani-pinar-eczacibasi-hayatini-kaybetti-1095993733.html

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

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Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında vefat etti.Eczacıbaşı ailesinin üyesi olan Pınar Eczacıbaşı, uzun yıllar finans sektöründe önemli görevler üstlendikten sonra 2004'te kendi danışmanlık şirketini kurmuştu.Kariyeri boyunca Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alan Eczacıbaşı, Belçika Kralı Philippe tarafından 2012'de üstün hizmet nişanı ile ödüllendirilmişti. Uluslararası arenada Türkiye'nin tanıtımına ve yabancı yatırımların ülkeye kazandırılmasına önemli katkılar sağlayan Eczacıbaşı, aynı zamanda tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmalarıyla da tanınıyordu.Eczacıbaşı'nın vefatı, iş ve finans dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Cenaze töreniyle ilgili detayların aile tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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