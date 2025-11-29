https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/mhpden-papa-14-leonun-turkiye-ziyaretine-iliskin-aciklama-bir-tur-sova-donusturuldugu-gorulmektedir-1101414107.html
MHP’den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: 'Bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir'
MHP’den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: 'Bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin bir tür şova dönüştüğünün görüldüğünü dile... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T16:24+0300
2025-11-29T16:24+0300
2025-11-29T16:24+0300
türki̇ye
türkiye
semih yalçın
i̇znik
selçuklu
anadolu
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
papa 14. leo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103947/19/1039471938_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_956f29a60c7efc63e9eb23a5816bd143.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.Yalçın'ın, Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklaması, MHP'nin NSosyal hesabından paylaşıldı.Semih Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/papa-14-leo-ucuncu-gunde-istanbulda-ilk-ziyaret-sultanahmet-camisine-1101402734.html
türki̇ye
i̇znik
selçuklu
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103947/19/1039471938_118:0:867:562_1920x0_80_0_0_51fcc2d2137cd50af1ede4de7eddd31b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, semih yalçın, i̇znik, selçuklu, anadolu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), papa 14. leo
türkiye, semih yalçın, i̇znik, selçuklu, anadolu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), papa 14. leo
MHP’den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: 'Bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin bir tür şova dönüştüğünün görüldüğünü dile getirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yalçın'ın, Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklaması, MHP'nin NSosyal hesabından paylaşıldı.
Semih Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:
Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak, gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.
Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.