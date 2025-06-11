https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/gaziosmanpasa-belediyesi-ak-partiye-gecti-eray-karadeniz-baskanvekili-oldu-1096937937.html

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti: Eray Karadeniz Başkanvekili oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti: Eray Karadeniz Başkanvekili oldu

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekilliği seçimi gerçekleştiriliyor... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

gaziosmanpaşa

büyükçekmece

ak parti

avcılar

eray karadeniz

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Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevden uzaklaştırılması sonrası yeni başkanvekili seçimi için olağanüstü toplandı. Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik’in yönettiği oturumda, siyasi partiler kendi adaylarını belirledi.AK Parti ve CHP aday gösterdiOylamada AK Parti, Meclis Grup Başkanvekili Eray Karadeniz’i; CHP ise Murat Topaloğlu’nu aday gösterdi. Seçim, belediye binasında yoğun katılımla gerçekleştirildi.Karadeniz 3. turda seçimi kazandıİlk iki turda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemedi. Ancak üçüncü tur oylamada AK Parti’li Eray Karadeniz, 21 oy alarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçildi. CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kaldı.Belediye yönetimi el değiştirdiSeçim sonucu, İstanbul’da CHP yönetiminde olan Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin AK Parti’ye geçmesi anlamına geldi. Gaziosmanpaşa ile birlikte aynı gün içerisinde Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde de görevden uzaklaştırılan başkanların yerine yeni başkanvekilleri seçiliyor.

türki̇ye

gaziosmanpaşa

büyükçekmece

avcılar

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gaziosmanpaşa, büyükçekmece, ak parti, avcılar, eray karadeniz