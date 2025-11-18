https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/terorsuz-turkiye-komisyonu-sona-erdi-imrali-ziyareti-cuma-gunu-oylanacak-1101100914.html

Terörsüz Türkiye Komisyonu sona erdi: İmralı ziyareti Cuma günü oylanacak

Terörsüz Türkiye Komisyonu sona erdi: İmralı ziyareti Cuma günü oylanacak

Sputnik Türkiye

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugünkü toplantısında İmralı ziyaretinin gündeme gelmesi beklenirken, oylama ertelendi. Edinilen... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T20:58+0300

2025-11-18T20:58+0300

2025-11-18T20:58+0300

türki̇ye

türkiye

terör

terör örgütü

terör eylemi

terör suçu

terör örgütleri

terör örgütü üyeliği

pkk

pkk fesih kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099882390_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93235f4f1fb7613fcb461f0f6cb4810c.jpg

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun 17. toplantısı bugün tamamlandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşacağına inandığını belirterek, “Bugün bu sürecin arkasında milletimiz var, siz varsınız. Meclisimiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Başından beri yürüttüğümüz tüm çalışmalar, Türkiye’de uzun yıllar acılar ve kayıplar üreten terör eylemlerinin artık sona erdiği yeni bir döneme işaret ediyor. Artık bu ülkede ötekileştirme, siyasette kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır” dedi.'Cuma günü oylama yapılacak'Toplantıya katılan MHP Milletvekili Feti Yıldız ise komisyonda Cuma günü oylamanın yapılacağını ve ardından en kısa zamanda İmralı’ya ziyarette bulunulacağını açıkladı.Basına kapalı gerçekleştiToplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürece ilişkin basına kapalı sunumlar yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/terorsuz-turkiye-kapsaminda-son-bir-yilda-yurt-icinde-303-magara-arandi-1101056957.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, terör, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği, pkk, pkk fesih kararı, ypg/pkk