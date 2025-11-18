https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/terorsuz-turkiye-komisyonu-sona-erdi-imrali-ziyareti-cuma-gunu-oylanacak-1101100914.html
Terörsüz Türkiye Komisyonu sona erdi: İmralı ziyareti Cuma günü oylanacak
18.11.2025
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun 17. toplantısı bugün tamamlandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşacağına inandığını belirterek, "Bugün bu sürecin arkasında milletimiz var, siz varsınız. Meclisimiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Başından beri yürüttüğümüz tüm çalışmalar, Türkiye'de uzun yıllar acılar ve kayıplar üreten terör eylemlerinin artık sona erdiği yeni bir döneme işaret ediyor. Artık bu ülkede ötekileştirme, siyasette kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır" dedi.'Cuma günü oylama yapılacak'Toplantıya katılan MHP Milletvekili Feti Yıldız ise komisyonda Cuma günü oylamanın yapılacağını ve ardından en kısa zamanda İmralı'ya ziyarette bulunulacağını açıkladı.Basına kapalı gerçekleştiToplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürece ilişkin basına kapalı sunumlar yaptı.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugünkü toplantısında İmralı ziyaretinin gündeme gelmesi beklenirken, oylama ertelendi. Edinilen bilgilere göre, İmralı ziyaretinin oylanması Cuma günü yapılacak.
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun 17. toplantısı bugün tamamlandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşacağına inandığını belirterek, “Bugün bu sürecin arkasında milletimiz var, siz varsınız. Meclisimiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Başından beri yürüttüğümüz tüm çalışmalar, Türkiye’de uzun yıllar acılar ve kayıplar üreten terör eylemlerinin artık sona erdiği yeni bir döneme işaret ediyor. Artık bu ülkede ötekileştirme, siyasette kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır” dedi.
'Cuma günü oylama yapılacak'
Toplantıya katılan MHP Milletvekili Feti Yıldız ise komisyonda Cuma günü oylamanın yapılacağını ve ardından en kısa zamanda İmralı’ya ziyarette bulunulacağını açıkladı.
Basına kapalı gerçekleşti
Toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürece ilişkin basına kapalı sunumlar yaptı.