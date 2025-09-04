https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/filenin-sultanlarinin-buyuk-basarisi-abdyi-yenerek-ilk-kez-yari-finale-yukseldi-1099113195.html
Filenin Sultanları'nın büyük başarısı: ABD'yi yenerek ilk kez yarı finale yükseldi
Filenin Sultanları'nın büyük başarısı: ABD'yi yenerek ilk kez yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yendi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T18:26+0300
2025-09-04T18:26+0300
2025-09-04T18:28+0300
spor
filenin sultanları
abd
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099113276_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52eb5b7f88ed994b22f9b4b0b9475e5b.jpg
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.
abd
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099113276_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_45d6bec6f6d8a7d6e79df0a1aa3fef2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filenin sultanları, abd, japonya
filenin sultanları, abd, japonya
Filenin Sultanları'nın büyük başarısı: ABD'yi yenerek ilk kez yarı finale yükseldi
18:26 04.09.2025 (güncellendi: 18:28 04.09.2025)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.