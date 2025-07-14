https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/9-aydir-tutukluydu-ahmet-ozer-icin-tahliye-karari-1097873716.html
9 aydır tutukluydu: Ahmet Özer için tahliye kararı
9 aydır tutukluydu: Ahmet Özer için tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 9 ay önce tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Özer, Aziz İhsan Aktaş... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T14:03+0300
2025-07-14T14:03+0300
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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hâkim karşısına çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve görevden alınan Özer’in duruşmasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukatlar ve çok sayıda partili katıldı.Ahmet Özer hakkında tahliye kararıMahkeme heyeti, yaptığı değerlendirme sonucunda Ahmet Özer’in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Bu kapsamda tahliye edilen Özer’e, yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı getirildi.Ahmet Özer, önce terör soruşturması ardından da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamalar arasında, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” başlığı öne çıkıyor. Özer, 30 Ekim 2024’ten bu yana tutuklu olarak cezaevindeydi.Mahkeme dosyayı esas hakkında mütalaa verilmesi için 3 Kasım'a erteledi.Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da 21 Ocak'ta tutuklanan Özer, cezaevinden tahliye edilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/chpli-belediyelere-operasyon-hangi-baskanlar-tutuklandi-oy-oranlari-ne-kadardi-1097729869.html
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9 aydır tutukluydu: Ahmet Özer için tahliye kararı
14:03 14.07.2025 (güncellendi: 14:51 14.07.2025)
Yaklaşık 9 ay önce tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında hâlâ tutuklu bulunuyor.
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hâkim karşısına çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve görevden alınan Özer’in duruşmasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukatlar ve çok sayıda partili katıldı.
Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirme sonucunda Ahmet Özer’in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Bu kapsamda tahliye edilen Özer’e, yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı getirildi.
Ahmet Özer, önce terör soruşturması ardından da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamalar arasında, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” başlığı öne çıkıyor. Özer, 30 Ekim 2024’ten bu yana tutuklu olarak cezaevindeydi.
Mahkeme dosyayı esas hakkında mütalaa verilmesi için 3 Kasım'a erteledi.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da 21 Ocak'ta tutuklanan Özer, cezaevinden tahliye edilmeyecek.