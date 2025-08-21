https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-karar-sesli-sma-stantlarina-yasak-geldi-toplatilacaklar-1098737220.html

İstanbul Valiliği'nden karar: Sesli SMA stantlarına yasak geldi, toplatılacaklar

İstanbul Valiliği'nden karar: Sesli SMA stantlarına yasak geldi, toplatılacaklar

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastaları için metro, köprü, durak ve istasyonlarda kurulan sesli yardım stantlarının kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T09:41+0300

2025-08-21T09:41+0300

2025-08-21T10:26+0300

i̇stanbul valiliği

sma

türki̇ye

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/11/1069816349_0:125:3150:1896_1920x0_80_0_0_d2ffbb3d601bb4f9896657c4eef91bc6.jpg

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için yardım toplamak amacıyla kurulan sesli stantlarla ilgili yeni bir karar aldı. Valilik, güvenlik riski oluşturabilecek alanlarda bu stantların tamamen kaldırılacağını açıkladı.Kalabalık noktalarda güvenlik vurgusuYapılan açıklamada, metro giriş-çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonları, cadde, sokak, pazar ve meydanlarda stant kurulmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Bu kararın gerekçesi olarak yaya geçişi ve trafik akışının engellenmesi ile kamu güvenliğinin riske girmesi gösterildi.Valilikten kesin uyarıValilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Yardım faaliyetleri devam edecek, ancak…Valilik kararında, yardım toplama faaliyetlerinin tamamen yasaklanmadığı, ancak güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda sesli stant kurulamayacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-acil-talimat-sokak-kopekleri-icin-toplama-karari-verildi-1098736525.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul valiliği, sma, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç