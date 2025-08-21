https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-karar-sesli-sma-stantlarina-yasak-geldi-toplatilacaklar-1098737220.html
İstanbul Valiliği'nden karar: Sesli SMA stantlarına yasak geldi, toplatılacaklar
İstanbul Valiliği'nden karar: Sesli SMA stantlarına yasak geldi, toplatılacaklar
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastaları için metro, köprü, durak ve istasyonlarda kurulan sesli yardım stantlarının kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T09:41+0300
2025-08-21T09:41+0300
2025-08-21T10:26+0300
i̇stanbul valiliği
sma
türki̇ye
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/11/1069816349_0:125:3150:1896_1920x0_80_0_0_d2ffbb3d601bb4f9896657c4eef91bc6.jpg
İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için yardım toplamak amacıyla kurulan sesli stantlarla ilgili yeni bir karar aldı. Valilik, güvenlik riski oluşturabilecek alanlarda bu stantların tamamen kaldırılacağını açıkladı.Kalabalık noktalarda güvenlik vurgusuYapılan açıklamada, metro giriş-çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonları, cadde, sokak, pazar ve meydanlarda stant kurulmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Bu kararın gerekçesi olarak yaya geçişi ve trafik akışının engellenmesi ile kamu güvenliğinin riske girmesi gösterildi.Valilikten kesin uyarıValilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Yardım faaliyetleri devam edecek, ancak…Valilik kararında, yardım toplama faaliyetlerinin tamamen yasaklanmadığı, ancak güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda sesli stant kurulamayacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-acil-talimat-sokak-kopekleri-icin-toplama-karari-verildi-1098736525.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/11/1069816349_228:0:2921:2020_1920x0_80_0_0_4b73699d3f00ac4d7adf1661c579a62b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul valiliği, sma, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
i̇stanbul valiliği, sma, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
İstanbul Valiliği'nden karar: Sesli SMA stantlarına yasak geldi, toplatılacaklar
09:41 21.08.2025 (güncellendi: 10:26 21.08.2025)
İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastaları için metro, köprü, durak ve istasyonlarda kurulan sesli yardım stantlarının kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeni gerekçe gösterilerek, bundan sonra hiçbir surette bu noktalarda sesli yardım toplama faaliyetlerine izin verilmeyeceği belirtildi.
İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için yardım toplamak amacıyla kurulan sesli stantlarla ilgili yeni bir karar aldı. Valilik, güvenlik riski oluşturabilecek alanlarda bu stantların tamamen kaldırılacağını açıkladı.
Kalabalık noktalarda güvenlik vurgusu
Yapılan açıklamada, metro giriş-çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonları, cadde, sokak, pazar ve meydanlarda stant kurulmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Bu kararın gerekçesi olarak yaya geçişi ve trafik akışının engellenmesi ile kamu güvenliğinin riske girmesi gösterildi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek bölgelerde kurulan stantlar kaldırılacak, yeniden kurulmalarına izin verilmeyecektir.”
Yardım faaliyetleri devam edecek, ancak…
Valilik kararında, yardım toplama faaliyetlerinin tamamen yasaklanmadığı, ancak güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda sesli stant kurulamayacağı vurgulandı.