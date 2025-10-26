Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
AFAD, İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssününse Karadeniz olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 13.57 kilometre olarak ölçüldü. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre saat 19.44'te merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD, derinliği 13.57 kilometre olarak belirledi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 11.2 kilometre olarak açıkladı.
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

19:48 26.10.2025 (güncellendi: 20:13 26.10.2025)
Deprem
AFAD, İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssününse Karadeniz olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 13.57 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre saat 19.44'te merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD, derinliği 13.57 kilometre olarak belirledi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 11.2 kilometre olarak açıkladı.
