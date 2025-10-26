https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1100489727.html

Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD, İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssününse Karadeniz olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 13.57 kilometre olarak ölçüldü. 26.10.2025, Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre saat 19.44'te merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD, derinliği 13.57 kilometre olarak belirledi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 11.2 kilometre olarak açıkladı.

