Kamuoyunca Aziz İhsan Aktaş iddianamesi olarak bilinen ve çok sayıda belediye başkanının şüpheli olarak bulunduğu iddianame kabul edildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi: Aralarında belediye başkanları da var
15:23 05.11.2025 (güncellendi: 15:30 05.11.2025)
Kamuoyunca Aziz İhsan Aktaş iddianamesi olarak bilinen ve çok sayıda belediye başkanının şüpheli olarak bulunduğu iddianame kabul edildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Belediye Başkanları da tutuklu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.
İddianamede; Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istenmişti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının dosyası ise ayrılmıştı.