https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/aziz-ihsan-aktas-iddianamesi-kabul-edildi-aralarinda-belediye-baskanlari-da-var--1100759490.html

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi: Aralarında belediye başkanları da var

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi: Aralarında belediye başkanları da var

Sputnik Türkiye

Kamuoyunca Aziz İhsan Aktaş iddianamesi olarak bilinen ve çok sayıda belediye başkanının şüpheli olarak bulunduğu iddianame kabul edildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T15:23+0300

2025-11-05T15:23+0300

2025-11-05T15:30+0300

türki̇ye

aziz ihsan aktaş

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.Belediye Başkanları da tutukluİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.İddianamede; Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istenmişti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının dosyası ise ayrılmıştı.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz ihsan aktaş, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı