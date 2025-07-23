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Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti
Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 11 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında 11 orman işçisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Yangınla mücadele sırasında vefat eden emekçilerin acısının tarif edilemez olduğunu belirten Hatipoğlu, “Vatan toprağını ve ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi. Hatipoğlu, ülke olarak büyük bir keder yaşandığını vurgulayarak, hayatını kaybeden emekçilerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryadan-bilecike-sicrayan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-bir-koy-daha-tahliye-edildi-1098093325.html
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Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti

20:54 23.07.2025 (güncellendi: 20:58 23.07.2025)
© AAİzmir yangını
İzmir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 11 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında 11 orman işçisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yangınla mücadele sırasında vefat eden emekçilerin acısının tarif edilemez olduğunu belirten Hatipoğlu, “Vatan toprağını ve ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.
Hatipoğlu, ülke olarak büyük bir keder yaşandığını vurgulayarak, hayatını kaybeden emekçilerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade etti.
Bilecik yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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