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Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti

Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 11 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T20:54+0300

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında 11 orman işçisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Yangınla mücadele sırasında vefat eden emekçilerin acısının tarif edilemez olduğunu belirten Hatipoğlu, “Vatan toprağını ve ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi. Hatipoğlu, ülke olarak büyük bir keder yaşandığını vurgulayarak, hayatını kaybeden emekçilerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade etti.

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