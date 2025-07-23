https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/eskisehirde-orman-yangininda-11-orman-iscisi-hayatini-kaybetti-1098096469.html
Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti
Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 11 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T20:54+0300
2025-07-23T20:54+0300
2025-07-23T20:58+0300
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında 11 orman işçisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Yangınla mücadele sırasında vefat eden emekçilerin acısının tarif edilemez olduğunu belirten Hatipoğlu, “Vatan toprağını ve ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi. Hatipoğlu, ülke olarak büyük bir keder yaşandığını vurgulayarak, hayatını kaybeden emekçilerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryadan-bilecike-sicrayan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-bir-koy-daha-tahliye-edildi-1098093325.html
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eskişehir, eskişehir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
eskişehir, eskişehir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Eskişehir'de orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti
20:54 23.07.2025 (güncellendi: 20:58 23.07.2025)
Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 11 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi’deki orman yangınında 11 orman işçisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yangınla mücadele sırasında vefat eden emekçilerin acısının tarif edilemez olduğunu belirten Hatipoğlu, “Vatan toprağını ve ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.
Hatipoğlu, ülke olarak büyük bir keder yaşandığını vurgulayarak, hayatını kaybeden emekçilerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade etti.