Okullarda yeni dönem: Yeni okul kıyafetlerine dair ayrıntılar belli oldu
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor. Bu yıl okullarda tek tip kıyafet uygulamasına geri dönülecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uygulamanın ayrıntılarını... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerine ilişkin merak edilenleri açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.'Maddi külfet istemiyoruz'Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.'Okul formasının ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir olması öncelikli'Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin de hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerine ilişkin merak edilenleri açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.
'Maddi külfet istemiyoruz'
Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.
'Okul formasının ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir olması öncelikli'
Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin de hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni okul kıyafetleri nasıl olacak?
Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.
Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak
Kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.
Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması öncelikli olacak
Özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek