Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos itibarıyla yeni KKM hesapları açılamayacak ve mevcut KKM... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'deki ekonomi politikalarının önemli araçlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması resmi olarak sona erdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yeni KKM hesaplarının açılamayacağı ve mevcut KKM hesaplarının da yenilenemeyeceği açıklandı.KKM nedir?KKM, 2021 yılından itibaren Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı vatandaşları koruma amacıyla uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemde, mevduat sahiplerinin TL yatırımları, döviz kuru artışı karşısında korunuyor ve belirli bir faiz garantisi sağlanıyordu. Yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı yapılan bu uygulama, Türk Lirası'nın değer kaybı karşısında tasarruf sahiplerini korumayı hedeflemişti.
00:09 23.08.2025 (güncellendi: 00:49 23.08.2025)
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos itibarıyla yeni KKM hesapları açılamayacak ve mevcut KKM hesapları da yenilenemeyecek.
Türkiye'deki ekonomi politikalarının önemli araçlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması resmi olarak sona erdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yeni KKM hesaplarının açılamayacağı ve mevcut KKM hesaplarının da yenilenemeyeceği açıklandı.
KKM, 2021 yılından itibaren Türkiye’de döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı vatandaşları koruma amacıyla uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemde, mevduat sahiplerinin TL yatırımları, döviz kuru artışı karşısında korunuyor ve belirli bir faiz garantisi sağlanıyordu. Yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı yapılan bu uygulama, Türk Lirası'nın değer kaybı karşısında tasarruf sahiplerini korumayı hedeflemişti.