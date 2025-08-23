https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kur-korumali-mevduat-uygulamasi-sona-erdi-1098779755.html

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Sputnik Türkiye

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos itibarıyla yeni KKM hesapları açılamayacak ve mevcut KKM... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T00:09+0300

2025-08-23T00:09+0300

2025-08-23T00:49+0300

ekonomi̇

kur

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

sabit kur

banka

banka hesabı

banka kartı

banka desteği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092445858_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a8cd07c0914e256ecbe0c32def65259e.jpg

Türkiye'deki ekonomi politikalarının önemli araçlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması resmi olarak sona erdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yeni KKM hesaplarının açılamayacağı ve mevcut KKM hesaplarının da yenilenemeyeceği açıklandı.KKM nedir?KKM, 2021 yılından itibaren Türkiye’de döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı vatandaşları koruma amacıyla uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemde, mevduat sahiplerinin TL yatırımları, döviz kuru artışı karşısında korunuyor ve belirli bir faiz garantisi sağlanıyordu. Yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı yapılan bu uygulama, Türk Lirası'nın değer kaybı karşısında tasarruf sahiplerini korumayı hedeflemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/merkez-bankasindan-yeni-kkm-karari-vade-sureleri-kisitlandi-1092849344.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kur, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, sabit kur, banka, banka hesabı, banka kartı, banka desteği