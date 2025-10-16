https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/tmsf-kayyum-olarak-atandi-paramount-otele-el-konuldu-1100244598.html

TMSF kayyum olarak atandı: Paramount Otel'e el konuldu

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve altı kişi hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sezgin Baran Korkmaz'ın kendi şirket yöneticileri ve Cihan... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, SBK Holding’in kurucusu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Otellere el konuldu, TMSF kayyum olarak atandıHabertürk'ün haberine göre, otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum (Paramount Otel) isimli otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF kayyum olarak atandı.Otellere çöktüler iddiasıSavcılığın bilgi notunda, şüphelilerin, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'nin borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesinden yararlandıkları iddia edildi. 2019 yılı ve devamında bu şirketi, yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri anlatıldı.Yine ayrıca söz konusu şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum’da bulunan The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve oteli işlettikleri ifade edildi.Kimler için gözaltına alındı?Operasyon kapsamında, Ekba Holding Yönetim Kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramount otelin eski işletmecisi iş insanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Avukat Sinan Görkem Gökçe ve Avukat Melike Yüksel gözaltına alındı. Başka bir dava dosyası kapsamında araması olan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ise ABD’de olduğu bilinirken, hakkında gözaltı kararı bulunan şirket yöneticisi Alpan Keskin’in de ABD’de olduğu düşünülüyor.

