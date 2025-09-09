https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trtnin-duayen-spikeriydi-gulden-ozel-hayatini-kaybetti-1099226775.html
TRT'nin duayen spikeriydi: Gülden Özel hayatını kaybetti
TRT'nin duayen spikeriydi: Gülden Özel hayatını kaybetti
09.09.2025
TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel, 58 yaşında hayata veda etti. Çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan tecrübeli spiker yarın Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Özel için Kocetepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gülden Özel kimdir?1967'de Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, çok sayıda programın ekran yüzü oldu. Akşama Doğru, Gide Gide Gap, Gündem, 45 Dakika, Kahve Molası programlarında sunuculuk yaptı.Özel, 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlendi. Bu süreçte, TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberlerini sundu.Spor yorumcusu Lütfü Özel'le evli olan Gülden Özel, uzun yıllardır kanserle mücadele ediyordu.
